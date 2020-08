La historia del portero que se inspiró en Denis «El Pulpo» Espinoza para desarrollar su potencial

Erly Méndez se forjó futbolísticamente en las calles de Managua. Caminaba de liga en liga porteriando y destacaba por sus buenas cualidades en las canchas de futbol rápido, donde era muy conocido por sus reflejos. “Yo no tuve maestros, aprendí en la calle a jugar”, recuerda el Porto, como lo conocen en la Liga Primera ahora con 32 años y un amplio recorrido en el futbol nacional.

Los pocos conocimientos adquiridos en las calles le permitieron al Porto pasar en 2007 una prueba en el Managua FC, su actual club, donde aprendió sus primeros pasos en la portería. “Ñel Aguirre fue mi primer entrenador, con él aprendí las primeras cosas sobre la portería, cómo ubicarme y recorrer la cancha, pero cuando más aprendí fue cuando (Enrique) Llena me convocó a la Selección de Futbol, ahí aprendí del Pulpo (Denis Espinoza), quien tenía una gran trayectoria y nombre”.

Méndez señaló que su carrera cambió ese momento con los consejos y lecciones de el Pulpo durante su paso por la Selección de Futbol en la Copa Centroamericana 2011. “En esa selección habían bastantes jugadores caracterizados y aprendí mucho de ellos, uno fue el Pulpo, quien me enseñó a trabajar al cien por ciento, a tener voz de mando, liderazgo en la cancha”, señala Méndez, quien en ese momento tenía 23 años.

Dos veces seleccionado

El portero de los Leones Azules indicó que durante las prácticas en el campamento que hicieron en Brasil se ponía detrás del marco y miraba cómo se colocaba el Pulpo y todos sus movimientos para aprenderlos. “Él hablaba mucho con los jóvenes y yo hablaba con él. Me daba consejos y me decía que tenía talento y siguiera adelante porque podía ser alguien y que no me sofocara, que esto es de paciencia y mi momento iba a llegar y gracias a Dios seguí adelante y así fue”, asegura el capitalino.

A partir de 2011, la carrera Méndez empezó a evolucionar, logrando su mejor desempeño con el Juventus en 2015 y permitiéndole volver a integrar la Selección de Futbol. Era el primer año de Henry Duarte al frente de la Azul y Blanco y el Porto se convirtió en el suplente de Justo Lorente, participando en todo el proceso de las eliminatorias a Rusia 2018.

“El profesor Duarte nos enseñó mucho: disciplina, carácter y vino a cambiar la mentalidad del futbolista. Gracias a Dios supimos extraer muchas de sus enseñanzas y se miró un cambio. Se demostró en las eliminatorias, la Uncaf y en los torneos que estuvimos. Fue una experiencia bonita”, señala Méndez, quien volvió a brillar en 2017-18.