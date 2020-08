El secreto detrás de la fuerza de Juan Carlos Urbina, el Jugador Más Valioso del Pomares 2020

Lejos de ser un personaje de esos a los que la grandeza de sus logros les arrebata la humildad, Juan Carlos Urbina es todo un monumento a la sencillez. Lo demostró este lunes tras recibir su premio de Jugador Más Valioso del Campeonato Germán Pomares Ordóñez 2020, pues en lugar de hacer alarde sobre sus habilidades en el cajón de bateo, hizo todo lo contrario al declarar una y otra vez la misma frase: “mi fuerza viene del Señor”.

Durante la ceremonia que se realizó en el salón Conaderfi del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), Urbina fue el gran protagonista al recibir tres galardones, el de MVP, el de líder en jonrones conectados y el de carreras impulsadas.

“Le doy gracias a Dios porque me ha dado fortaleza natural en mis brazos”, comentó Juan Carlos, quien en la temporada regular conectó 20 jonrones en 35 juegos y 121 turnos oficiales, para meterse en la historia del beisbol nacional con un ritmo de un cuadrangular por cada seis turnos al bate.

“Mi fuerza viene del Señor”, dijo una y otra vez durante la entrevista, a lo que agregó “porque yo nunca he levantado pesas”. “Por eso es que siempre he dicho que me siento un afortunado de hacer bien lo que más cuesta en el beisbol, que es batear”, declaró el pelotero de 40 años y que actualmente está con el Bóer luchando para ganarle el campeonato a los Dantos.

“No hay secreto”

Sobre la clave de su éxito como bateador, Juan Carlos fue enfático al señalar que “no hay secreto”, y además fue sencillo al explicar que “la clave está en saber darle a la bola en el momento preciso y con la potencia necesaria”.

“Esto se trata de prepararse bien, mantenerse enfocado y evitar el hecho de caer en la ansiedad de pegar jonrones. Es importante entender que uno debe procurar hacer contacto con la bola, y el resto vendrá por sí solo”, explicó Urbina, quien sumó a su vitrina un segundo premio de Jugador Más Valioso, pues en el 2010, cuando jugó con Las Segovias y luego fue tomado como refuerzo por Jinotega, también lo consiguió.

Respecto a la posibilidad de haber conseguido la triple corona, Juan Carlos manifestó que “hubiera sido un tremendo logro, pero no se pudo al final. Yo hice lo que estuvo a mi alcance, pero (Sandy) Bermúdez tuvo una gran temporada”.

MVP indiscutible

Además de haber liderado el Germán Pomares en jonrones con 20 y en impulsadas con 54, Juan Carlos Urbina fue líder en slugging con .959, en porcentaje de poder (ISO) .554, en extrabases conectados con 27 y en bases alcanzadas por bateo con 116.

Asimismo, es válido considerar que con su brillante desempeño desde el cajón de bateo, Urbina, quien llegó a 12 temporadas bateando por encima de los 300 puntos, fue un año más uno de los grandes pilares de los Indios del Bóer en el camino hacia la Serie Final.

Con su gran año, Urbina llegó a cuatro coronas de jonrones conquistadas y cinco de carreras empujadas, además, con sus 20 bambinazos arribó a 166 de por vida, con lo que pasó del puesto 14 al ocho en la lista de los máximos jonroneros de la historia del beisbol nacional.