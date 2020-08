El joven exseleccionado que frenó su proyección por la vida nocturna, el alcohol y malas amistades

Jorge García apuntaba a grandes cosas desde su temprana irrupción ( con 17 años) en el futbol nacional. Apareció de la nada marcando muchos goles (10) en la Liga Primera, dio el salto a la Selección de Futbol y acaparó elogios de Henry Duarte, quien confió en sus cualidades como delantero para utilizarlo en las grandes citas —Haití en el repechaje a Copa Oro 2017—, su gol contra Bolivia presagió un fructífero futuro futbolístico, que al poco tiempo se desvaneció.

«He pasado unos momentos muy difíciles. Salía mucho a fiestas y tomaba, me gustaban mucho eso. Iba entrenar desvelado», reconoce el jugador de Masaya que ahora en el Juventus FC está empezando a recuperar su nivel. «Me iba a las fiestas con los amigos, pero ellos solo están cuando estás bien. Creo que en ese momento se me subieron un poco los sumos, pero ahora intento ser la persona humilde que me enseñó a ser mi familia», dijo el delantero de 21 años.

Calan, como es conocido en Masaya, recuerda que comenzó a salir cada fin de semana cuando recibió más dinero como resultado de su buen desempeño en el campo. Después de su papel en la Selección y saber que iría a la Copa Oro 2017 se cuidó bastante, pero después volvió a lo mismo. «Iba con los amigos a bacanalear a todos lados y eso influye mucho, sos reconocido desde que jugás un partido internacional», agregó.

Un momento difícil

La Selección Sub-21 de los Juegos Centroamericanos prometía medallas porque contaba con una gran generación que incluía a Ariagner Smith y Calan, quien quedó fuera por no presentarse a la concentración. «La verdad me dormí, no fue por bacanal, solo fui a cenar porque el día anterior quedamos campeones con Ferretti y me acosté rendido. Cuando desperté estaban el montón de llamadas perdidas», recuerda García quien confiesa que eso lo marcó mucho y no volvió a ser el mismo futbolísticamente.

El delantero señaló que en su momento de descontrol las personas con las que andaba nunca se preocuparon en hacerlo recapacitar, a pesar que estaba arruinando su futuro. Su familia se cansó de darle consejos para que dejara la vicios, pero no lograba recapacitar hasta que hace ocho meses reinició su vida complemente desde el nacimiento de su hijo Jorsh. «Llevo ocho meses que no tomo. Uno comete errores en la vida», señala el jugador.

«Ahora salgo con otras personas solo a cenar. Estoy temprano en casa. Antes sentía que nadie me tomaba en cuenta, desde que nació mi hijo que las personas preguntan ven que he dejado todo lo malo, están pendientes de mí y mi fecilitan porque estoy centrado. Mi familia está sin la preocupación que ando trasnochando. Todos los compañeros del equipo me miran cómo trabajo y que ando en un buen nivel y espero volver a ser el mismo de antes», anhela Calan.