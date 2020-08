El mánager de los Indios señala las tres razones de la caída del Bóer y resurrección de los Dantos

Después del entrenamiento de ayer en horas de la mañana en el Estadio Nacional Dennis Martínez, el mánager de los Indios del Bóer, Ronald Tiffer, pareció haber recuperado la tranquilidad que súbitamente le fue arrebatada la noche anterior, cuando los Dantos empataron la Serie Final a dos triunfos por bando.

Fue como si la conversación que sostuvo con Juan Bermúdez, el abridor del quinto juego, justo antes de la entrevista de la que resultó esta nota, lo hubiera dejado más optimista. “Nos quitaron la ventaja de 2-0, pero no el deseo de ganar el campeonato”, fue la primera expresión de Tiffer frente al celular.

Consciente de que borrada la ventaja de dos victorias ahora está frente a una serie al mejor de tres juegos, Tiffer ya trazó su estrategia para superar la remontada de los Dantos y ganar el título. “Lo primero es jugarles más cerrado, me refiero a que no debemos brindarles espacios que ellos puedan aprovechar”, explicó el estratega.

“Además, debemos retomar el tipo de juego con el que nos desenvolvimos en los dos primeros partidos, sincronizando un picheo efectivo con un bateo encendido y una ofensiva segura. La práctica de hoy fue dirigida en ese sentido, en hacer ajustes que nos permitan superar las debilidades mostrados en los juegos 3 y 4”, detalló Tiffer.

Debilidades a la vista

Ronald Tiffer sabe muy bien que no se puede mejorar sin antes analizar las debilidades, por eso fue preciso a la hora de señalar el porqué de las dos derrotas consecutivas. “Desgraciadamente hay algunas áreas que en juegos anteriores nos habían sacado a flote y que en estos dos últimos se han venido abajo. Por ejemplo, hemos empezado a cometer errores, incluso mentales, el bullpen dejó de funcionar como quisiéramos, y algunos jugadores han caído en un bajón ofensivo”, manifestó el mánager.

En ese orden agregó que es posible “que haya algún cambio en la alineación, aunque es importante recordar que no hay mucho de dónde tomar, no hay mucha banca; además, pero este equipo que ha perdido los últimos dos juegos, es el mismo que ganó los dos primeros, que barrió a Chinandega y venció a Matagalpa. Así que nosotros no vamos a empezar a hacer locuras, no podemos desesperarnos. Hay que hacer movimientos y ajustes, pero con paciencia y sin llegar a los extremos”, declaró.

Sobre la salida de Castellón

Sobre la decisión de haber sacado al zurdo jinotegano Luis Castellón temprano en el cuarto juego, Ronald Tiffer explicó que “decidimos sacarlo después de haber analizado algunos aspectos como que sus lanzamientos no estaban cayendo continuamente en la zona de strike, que estaba llevando a los bateadores al máximo conteo, y que fueron muchos envíos los que hizo en ese inning hasta que llegó a 101, víctima del gran turno de Leonardo Ortiz”.

“Como sabíamos que iban a meter a Henry Burton, entonces confiamos en Norman St. Clair, quien es agresivo con sus picheos, tiene buena recta, buen sinker, buen slider y buen cambio; pero las cosas no salieron como esperábamos, así es el beisbol. Esas Son decisiones que hay que tomar”, puntualizó el mánager capitalino.