Licencia D: La primera pieza de cambio para la evolución el futbol base nicaragüense

La Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) finalizó el primer curso de Licencia D para entrenadores. Las clases se impartieron durante casi un mes en línea donde asistieron más de 70 personas, entre exjugadores (dos activos) de Liga Primera —y algunos exseleccionados—, preparadores físicos y personas particulares que entrenan a niños y se interesaron en desarrollar sus conocimientos para una mejor enseñanza.

José “Chepe” Vásquez, exjugador de la Liga Primera y uno de los participantes, señaló que cuando se inició en el futbol no tuvo quien le enseñara lo que necesitaba aprender de acorde a su edad como lo que ahora estaba recibiendo para transmitir a los menores que dirige. “Ahora tenemos estas herramientas y podemos decir que vamos a llegar largo. Está de nosotros enseñar esos valores y conocimientos para que sean profesionales desde que pisen una cancha”, expuso.

Manuel Quintanilla, presidente de la Fenifut, destacó que esta era la primera generación de entrenadores con Licencia D en la historia del futbol nicaragüense. “Nos sentimos contentos, como persona y presidente porque ustedes son formadores, trabajan con niños y tienen que enseñarle a ser buenos jugadores y ciudadanos. Ahora tendrán mejores herramientas para dar una mejor educación y ayudarnos en el desarrollo del futbol que es nuestro objetivo. Los dejo con el reto que digan en el futuro este jugador que está en Europa o Centroamérica lo formé yo”, dijo.

Soñar en grande

El colombiano Javier Londoño, el instructor del curso, invitó a los entrenadores a no quedarse con los compartido y prepararse constantemente porque el futbol evoluciona constantemente y necesitan estar pendientes de los cambios para enseñarlo a los niños. “No hay que soñar en pequeño, no en fácil, si queremos soñar cosas grandes tenemos que trabajar en grande”, señaló Londoño, quien instó a los que finalizaron a curso a buscar la licencia C.

José María Bermúdez, secretario general de la Fenifut, adelantó que al ser los primeros en obtener la licencia D estarán en una lista para darle la oportunidad a algunos de ser parte de algunas de selecciones menores y seguir creciendo en sus carreras.

Entre los exjugadores de Liga Primera que se inscribieron en el curso fueron Diedrich Téllez (activo), Erick Lazo, Jessie López (activo), José “Chepe” Vásquez, Erick Vallecillos, Mario Gastón, Jorge “La Avioneta” Martínez, Samuel Padilla, Marcos Méndez, Holderling Zeledón, Pedro Rodríguez, Marcos Rivera, Nathanel Munguía, Gerardo Arce, Norman Solón, entre otros; aunque no todos estuvieron todo el curso.