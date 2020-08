La historia de Henry Burton: Descartado en la Costa Caribe y rescatado en los Dantos

En su mente siempre está listo. Se imagina las situaciones posibles dentro de su juego cerebral simulado. No espera el llamado del mánager Stanley Loáisiga. Henry Burton calienta cada vez que puede. Cambió su año simple, descolorido y un poco sombrío en números, por un cierre recordable en su biblioteca personal. Confiesa que su turno no empieza cuando recibe la solicitud del estratega, sino desde el lanzamiento uno. Como nunca sabe en qué momento se le necesitará, siempre está activo viendo al lanzador rival. En su debut contra Estelí en la semifinal se quitó el sarro del cuerpo y conectó dos jonrones, uno de ellos con bases llenas, empujando siete carreras para empatar la serie y en el cuarto juego ante el Bóer, lo hizo otra vez, no fue jonrón pero su hit impulsó dos carreras cruciales frente a Norman St. Claire. El costeño de 30 años se ha convertido en un amuleto saliendo desde la banca.

Burton nació y creció en Laguna de Perlas. Cuando pequeño debía pescar para comer. No siempre su sueño fue jugar beisbol, sino también era ser químico. Terminó el bachillerato y colocó a un lado su educación por jugar beisbol. “No tenía muchas opciones. Me llegó la oferta para ser parte de la Costa Caribe. En mi casa teníamos muchas carencias y debía ayudar a mi familia, así que abandoné el sueño de ser químico para seguir el de beisbolista”, relata.

Su llegada a los Dantos

Nunca se imaginó terminar jugando en los Dantos. Sucedió tras haber sido descartado en la Costa Caribe luego de sus primeros dos años. “Recuerdo que me dijeron que ya había pasado a ser mayor por los cambios de los reglamentos y tenían que dejarme a un lado”, rememora. En ese 2012 no jugó, pero escuchó que el Ejército de Nicaragua, a través de los Dantos, estarían reclutando jóvenes para ser parte del equipo. “No se me olvida porque muchos chavalos costeños creíamos que era para ser soldado. Las pruebas se harían en Bluefields y muchos jugadores buenos que conocía no llegaron por miedo a ser reclutados. Yo si fui porque quería un chance. No me había dado por vencido”, señaló Burton.

Se realizó un partido entre los presentes y fue seleccionado hasta quedar en el conjunto oficial. “La Costa luego me quería y trataron de arrebatarme. Omar Cisneros peleó por mí”. A Burton le gustaría ser titular de manera frecuente, el problema son sus números. En esta temporada bateó .206 y a pesar de haber jugado en 23 desafíos, ligó cuatro jonrones, los mismos que Ofilio Castro, con la diferencia que Castro lo hizo en 42 partidos y 90 turnos más.

A Burton no le quedan muchas opciones cuando se acaba la temporada. Es ser contratado por algún equipo de Mayor A o regresar a Laguna de Perlas a pescar. Por lo pronto espera continuar rugiendo desde la banca y cruzar los dedos por un mejor horizonte en el futuro, empezando por ser titular.

Sus números

Henry Burton juega en Primera División desde 2010. Acumula 472 imparables, 41 jonrones, empuja 301 carreras y anota 286 en 1,719 turnos al bate. El pelotero costeño tuvo su mejor año en 2016, ligando nueve jonrones y bateando .311 de promedio con 52 impulsadas.