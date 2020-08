Joe Biden escoge a Kamala Harris como su compañera de fórmula para las elecciones de EE.UU.

El aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden confirmó en Twitter este martes que eligió a Kamala Harris como compañera de fórmula, con lo que esta senadora se posiciona para ser, en caso de una victoria, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia en Estados Unidos.

«Tengo el gran honor de anunciar que elegí a @KamalaHarris, una combatiente intrépida a favor de los más débiles y una de las mejores servidoras que tiene este país», anunció Biden, de 77 años, terminando con semanas de expectación.

Su equipo de campaña informó que Biden y Harris van a efectuar una declaración conjunta el miércoles dando inicio a una nueva etapa de la campaña contra el presidente Donald Trump.

Puede interesarle: Biden: Se necesitarán 34,000 millones de dólares para reapertura segura de escuelas

Biden encabeza las encuestas para las elecciones del próximo 3 de noviembre, unos comicios marcados por la pandemia y la crisis económica que sufre Estados Unidos con un desempleo sobre el 10%.

A medida que pasaron los días y el candidato demócrata dejó pasar la fecha que él mismo había fijado para el anuncio, crecieron las expectativas cuando faltan menos de 3 meses para las elecciones y la Convención de los demócratas comienza el próximo lunes.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020