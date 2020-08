Mantener cuidado y resguardo. Estas son las recomendaciones ante las lluvias de los próximos días

A partir de las próximas horas se recomienda mantener cuidado o resguardo ante posibles lluvias fuertes que podrían estar combinadas con vientos y descargas eléctricas debido a la presencia de la onda tropical número 27 que ya estará en el país a partir de mañana miércoles 12 de agosto.

El agrometeorólogo del centro Humboldt, Agustín Moreira, explica que las ráfagas de vientos pueden ser tan potentes que podrían derribar árboles o tendidos eléctricos. “Mantener cuidado en la carretera y disminuir la velocidad, encender las luces. En la parte rural no cruzarse ríos y quebradas con peligro de que suban de nivel repentinamente”, agregó Moreira.

Hasta este lunes, en el Caribe, desde Prinzapolka hasta Laguna de Perlas se registran fuertes lluvias. Según reportes locales, Prinzapolka es la zona más afectada porque es el punto de mayor concentración de lluvias.

Sin embargo, en Bilwi hasta este lunes se registraban más de 36 horas consecutivas de lluvias. Es decir, es probable que en esta zona del Caribe pueda haber inundaciones producto de la onda tropical número 26.

Moreira explicó que el actual clima de calor es provocado por la combinación del polvo del Sahara con aire seco que generan un fenómeno llamado “efecto invernadero”, que no deja salir la evaporación del suelo y los lagos. Mantiene alta presión y por esa razón la sensación térmica es bastante fuerte.

Según Moreira, la lluvia no es perjudicial, sin embargo no es recomendable tomarla. “Esta combinación del polvo del Sahara con el aire seco lo que hace es mantener el agua retenida en las nubes. Por eso se miran nubes en Managua pero no lluvias”, explicó.

Se espera que con el transcurso de las ondas tropicales 26 y 27 empiecen a haber precipitaciones. “Este avance es el que generará lluvias en el Pacífico”, dijo Moreira. Con las ondas tropicales 28 y 29, que actualmente se encuentran a 500 metros de las Antillas menores hay posibilidades de que forme un ciclón, pero todavía no se puede confirmar.