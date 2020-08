OPS sobre el cobro del régimen a test Covid-19: «las pruebas no deberían tener costo para la población»

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestó que en momentos de pandemia de Covid-19 el gobierno de Nicaragua no debería cobrar por la realización de las pruebas para detectar el virus, porque estaría limitando la información del comportamiento del virus y a la población que no tiene los recursos para cubrir este gasto.

La observación la realizó el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, luego que contestara una pregunta de LA PRENSA sobre el cobro de las pruebas de Covid-19 que anunció el régimen de Daniel Ortega. «Basados en los principios universal de la salud y la equidad para las personas que no tienen recursos, sobre todo en una pandemia como la del Covid-19, las pruebas no deberían tener costo para la población. Si nosotros ponemos un costo para las pruebas, claramente las personas que no tienen recursos no se la pueden tomar y limita la información para la toma de decisiones, es decir, estamos trabajando en la oscuridad», declaró este martes Ugarte durante la conferencia sobre el avance de la pandemia en la región de las Américas.

El funcionario señaló que la OPS ha donado 1.5 millones de equipos de protección personal – más otros insumos – y 250 mil reacciones moleculares de Covid-19 a Nicaragua, por lo que en ese aspecto, el acceso ilimitado a la población sobre todo cuando son casos de contacto y sospechosos, limitaría a los tomadores de decisiones conocer cómo avanza la pandemia e implementar las decisiones adecuadas para enfrentar la crisis sanitaria.

El régimen orteguista anunció el pasado 17 de julio el cobro de 150 dólares a las personas que viajen a otro país donde le soliciten la prueba negativa del Covid-19 para poder ingresar, cuando hasta la fecha se desconoce el destino que han tenido las más de 30 mil pruebas que han sido donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Taiwán y Rusia.

Al respecto, Ugarte expresó que no existe una prueba que permita limitar el ingreso o no de los pasajeros a un avión, por lo que para retomar las actividades de los vuelos internacionales y nacionales es necesario tomar en cuanto varios aspectos de seguridad.

Insta a la protección individual

Sobre la aparente normalidad que se observa en el país, Ugarte volvió a señalar que no se puede hacer un análisis del comportamiento del virus, como sí lo hacen con los demás países donde tienen una información detallada, porque el Gobierno no accede a brindar un reporte completo de la situación. Ante este escenario, el funcionario llamó a los nicaragüenses a adoptar medidas de seguridad personal para proteger a la sociedad.

“La pandemia del Covid-19 tiene fase de incremento y baja de casos, eso en los países donde tenemos información detallada, diaria y hay un seguimiento específico de cómo van los casos. En el caso de Nicaragua, no es posible hacer un análisis de ese tipo pero sirve para poder comunicar en general que en condiciones como esa es preciso tomar todas las precauciones en todo momento, protección individual para proteger a la sociedad y eso es especialmente importante de realizar donde no hay información suficiente y ni una rutina adecuada”, subrayó Ugarte.

Hasta el 4 de agosto, el Ministerio de Salud reporta 3,902 casos y 123 muertes por coronavirus. A casi cinco meses de que se confirmara el primer caso en el país, el 18 de marzo, el régimen no ha empleado un plan de acción que ayude a contener la propagación del Covid-19, y en cambio ha mantenido la convocatoria a eventos públicos.

Sin información sobre vacuna rusa

Por su parte el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, se refirió a la vacuna contra la Covid-19 en la que trabaja Rusia y misma en la que el régimen orteguista anunció estar interesado en adquirir y producir. El especialista manifestó que el organismo no puede emitir una observación al respecto, ni saber si es segura y eficaz la vacuna porque no cuentan con información detallada del proyecto.

El pasado 3 de agosto Rosario Murillo, vicepresidenta designada, dijo que el Gobierno estaba en comunicación con Rusia para obtener y fabricar – desde la planta Mechnikov – la vacuna contra el Covid-19. “Aquí en Managua se cuenta con el personal calificado y todas las capacidades técnicas instalada para poder producir, en esta planta, cualquier tipo de vacuna, por supuesto incluyendo el de Covid-19”, expresó Murillo en su habitual intervención en el oficialista Canal 4.

Barbosa destacó la importancia del esfuerzo de los países de la región que están interesados en la producción de la vacuna pero advirtió que es un proceso de mucho cuidado donde se debe contar con una revisión técnica que garantice la seguridad a la población.

“No hay vacuna cien por ciento eficaz, todas las vacunas tiene que demostrar la protección que puede brindar a las personas, es todo un proceso de revisión técnica que se tiene que hacer de manera muy cuidadosa para garantizar que el producto es seguro y eficaz para la población”, declaró Ugarte.

El funcionario además mencionó que la vacuna no ha sido referida a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que incluso, para que la OPS pueda adquirirla «tiene que ser precalificada”. “En este punto no tenemos toda esa informaciones sobre la vacuna rusa, es imposible hacer una evaluación en este momento… y solo después de esa revisión saber si es segura y eficaz”, concluyó Barbosa.

El organismo mantuvo el llamado a mantener las medidas de prevención del constante lavado de manos, el uso de las mascarillas y la práctica del distanciamiento, una de las principales acciones para bajar la curva de la pandemia.