El ingreso de Juan Barrera al exclusivo grupo de jugadores con pókers en el futbol nicaragüense

Después de 12 años de carrera profesional, Juan Barrera logró lo único que le hacía falta para completarla: marca tres o más goles en un partido en Primera División. El ocotaleano alcanzó esa distinción el domingo anotando un póker, algo que muy pocos jugadores pueden presumir que han conseguido en los torneos cortos.

Barrera ingresa su nombre a la lista encabezada por el destacado rompe-redes Emilio Palacios, Rudel Calero, Wilder Sánchez, Ricardo Vega, Miguel Ángel Sánchez y Daniel Reyes, todos futbolistas destacados y reconocidos por sus desempeños individuales y colectivos en la Liga Primera y la Selección de Futbol.

«No imaginé marcarlo ahorita. No estaban en mi mente. Toda mi carrera no he sido delantero. He jugado en ocasiones en ese lugar y los momentos que he estado los he aprovechado. Ahora que estoy jugando más delantero tengo más de cerca el marco y estoy aprovechando eso», explica Barrera, quien marcó el primero de cabeza y los otros de pierna derecha.

Primero en mucho tiempo

Barrera es el primer jugador nacional en marcar un póker desde Luis Camilo en el Clausura 2017. El delantero diriambino lo hizo jugando con el Juventus ante el Nandasmo FC. Además, es el primer del Tren del Norte desde Rudel Calero, quien anotó ante el mismo club de Camilo en el Apertura 2016.

En este grupo de jugadores con póker hay extranjeros reconocidos que a su paso por el futbol nacional dando de qué hablar, como el argentino Dante Segovia, o dejaron huellas como son los hondureños Luis Valladarez, César Salandía, Herberth Cabrera, más el brasileño Robinson Luiz.

La lista de jugadores con póker en la Liga Primera en los últimos 17 años la componen 19 jugadores: 7 extranjeros y 12 nacionales. Este selecto club lo completan el brasileño Asaad Estevez, el hondureño Jairo Soza, más los nacionales Eliud Zeledón, Félix Rodríguez, Einer Reyes, Javier Dolmus y Luis Camilo Guitérrez.

Jornada 3

Miércoles: Diriangén vs. Juventus FC, a las 3:00 p.m., en Diriamba, Ferretti vs. Municipal a las 5:00 p.m., en el Nacioal, Real Estelí vs. Madriz a las 7:00 p.m., en el Independencia y Managua FC vs. Chinandega FC a las 8:00 p.m., en el Nacional.

Jueves: CD Ocotal vs. Junior a las 7:00 p.m., en el Roy Fernando Bermúdez.