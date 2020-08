CMB otorga el Premio Humanitario del Año a Rosendo Álvarez por su ayuda a Ricardo Mayorga

Durante la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Rosendo «el Búfalo» Álvarez, fue seleccionado ganador del Premio Humanitario del Año, según informó el periodista Salvador Rodríguez de ESPN. «El nicaragüense Rosendo ‘Búfalo’ Álvarez fue premiado por el CMB con el ‘Premio Humanitario del Año’ por su ayuda a la comunidad y al excampeón Ricardo Mayorga», indicó el comunicador conocido como Chava.

La noticia tomó por sorpresa a Rosendo Álvarez, quien asegura que cuando él apoya a una persona no espera ser recompensado por una acción bondadosa. «El Consejo Mundial de Boxeo me ha venido dando seguimiento desde 2003. Ahí empezaron a saber de mi cuando hice una campaña para salvar a Erling Cuba. Le solicité apoyo a don José Sulaimán y me respaldó con una ayuda económica para el niño. El CMB ha tratado de mejorar la vida de atletas que estaban en el retiro y la miseria y hace tres años me nombraron embajador de obras benéficas y hacer ese trabajo no es nada difícil, porque realmente estoy satisfecho de poder ayudar. Mi madre me lo enseñó», explicó Álvarez.

En los dos últimos años el excampeón Badou Jack había sido poseedor de esa distinción junto a Mikey García. Ahora le toca al Búfalo Álvarez, quien se robó los aplausos del mundo del boxeo por su apoyo al excampeón Ricardo «el Matador» Mayorga.