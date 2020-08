Ricardo Mayorga recibirá del CMB los boletos aéreos para internarse en centro de rehabilitación de Julio César Chávez

La noticia que era una alta posibilidad ya se hizo realidad. El mejor boxeador en la historia de México, Julio César Chávez, aceptó recibir en uno de sus centros de rehabilitación con todo los gastos pagados a Ricardo «el Matador» Mayorga, quien ha tocado fondo con sus adicciones del alcohol y drogas. Según informó Rosendo Álvarez, el primero en ayudar al Matador, el domingo pasado recibió la llamada del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, en la cual le aseguraba el sitio para la recuperación de Mayorga, además el mismo organismo se haría cargo de los boletos aéreos.

«Esta vez todo ha sido distinto. La esposa de Ricardo Mayorga se ve también decidida a apoyarlo para que termine su programa de rehabilitación. Y el mismo viernes unos amigos lo llevaron a un centro acá en Managua mientras se normalizan los vueles y así pueda salir a México. Mayorga no se quedará acá porque los centros del país no cuentan con todas las facilidades que posee el de Chávez. Acá no hay mucho apoyo, la gente que trabaja ahí lo hace de manera esforzada, casi sin recibir un salario, entretanto en México tendrá sus médicos, diagnósticos y psicólogos, además del tratamiento», explicó Álvarez.

¿Qué pasará después?

El Búfalo Álvarez considera que el siguiente paso de Mayorga tras su recuperación, la cual será una larga batalla, será vivir de algo relacionado al boxeo. «Pienso que el CMB estaría interesado que Mayorga cuente su historia a jóvenes, que brinde charlas de superación y a través de su ejemplo ayude a otros. Asimismo se puede conseguir prepararlo para ser juez o tenga algún papel ligado al boxeo. Es una gloria deportiva que no puede quedar en el abandono», concluyó el Búfalo, enfatizando: «Lo primero es que salga de esta».