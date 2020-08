Segunda victoria de Jonathan Loáisiga esta temporada con los Yanquis

El bigleaguer nicaragüense Jonathan Loáisiga lanzó dos entradas sin permitir carrera ante los Bravos de Atlanta y se anotó en relevo la victoria 6-3 de los Yanquis de Nueva York. El nica se metió en problemas en busca de un tercer cero en el juego, pero Chad Green llegó a tiempo para rescatarlo.

Loáisiga subió a la colina en la quinta entrada, con los Yanquis arriba 4-2, con picheo de Masahiro Tanaka. El veloz tirador pinolero llegó feroz al abanicar en orden a Travis d’Arnaud y Freddy Freeman, mientras Marcel Ozuna daba una rola por la segunda.

En el sexto inning, después de dominar a Adam Duvall, Loáisiga permitió doblete de Nick Markakis, sin embargo ponchó a Johan Camargo y Austin Riley dio rola por la segunda.

Con la ventaja ampliada a 6-2, el nica siguió en la colina para la séptima entrada, pero no pudo sacar out, explotado por imparables consecutivos de Ender Inciarte y Dansby Swanson. Chad Green entró en acción y no permitió que progresara la herencia de Jonathan y fue el primero de cuatro relevistas que se combinaron para cerrar el partido.

Loáisiga queda con balance de 2-0 esta temporada, en cuatro salidas, dos de ellas como abridor, recorre 10.1 entradas de nueve hits, incluyendo dos jonrones, más cuatro carreras limpias, con cuatro boletos y 13 ponches. Se efectividad está en 3.48.

Ese rol de relevista largo o medio parece ser el que más desempeñará esta temporada el nica, porque además cuando ha sido utilizado como abridor, es con conteo limitados de lanzamientos, que no lo dejan caminar más allá de tres entradas.

Único nica

Loáisiga es este momento el único nicaragüense activo en las Grandes Ligas, mientras que otros tres están en la lista de 60 de los equipos, para ser llamados en cualquier momento:

Erasmo Ramírez (Mets), Cheslor Cuthbert (Medias Blancas) y Alex Blandino (Rojos) esperan su turno.