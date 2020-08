El cambio de formato de Liga Concacaf perjudica a los clubes nicaragüenses

A los clubes nicaragüenses les falta aún para alcanzar el nivel competitivo del resto de Centroamérica. La historia así lo demuestra y el cambio del formato de competencia de la Liga Concacaf vino a reducir más sus posibilidades de clasificar a la siguiente de la edición 2020, que estaba prevista a iniciar el 28 de julio, pero por la pandemia del Covid-19 se reprogramó a partir del 20 de octubre con algunos cambios para ajustar el calendario.

Puede interesarte: ¿Quiénes pueden ser campeones? Proyecciones sobre los seis nicaragüenses en el futbol costarricense

El Real Estelí, campeón nacional, y Managua FC, subcampeón, conocerán a sus rivales el 21 de septiembre en el sorteo virtual que realizará la Concacaf y que trae dos variantes fundamentales para los nicas: la ronda preliminar donde inician los Leones Azules y los octavos de finales (Real Estelí) serán a partido único en la casa del equipo con el mejor rendimiento en el certamen, algo que favorece a los posibles contrincantes de los representantes de Liga Primera.

Puede interesarte: Seis goles en tres juegos: Juan Barrera sobrado en el futbol nicaragüense

Ninguno de los dos clubes nicaragüenses han avanzando más allá de los octavos de final, caso de diferente de la mayoría de sus posibles oponentes, y por lo tanto deberán jugar de visitante. El hecho de ser partido único limita las posibilidades porque las únicas veces que los nacionales superaron una ronda en un torneo de clubes internacionales fue a doble partido: Real Estelí vs. Real España de Honduras en la Copa de Campeones de Concacaf 2004, Ferretti vs. Belmopán Bandits de Belice y vs. Club Franciscain de Martinica en la Liga Concacaf 2017 y 2018.

Los Leones Azules lo tendrán complicado, solo si tienen la fortuna de enfrentarse a Verdes FC de Belice, el plantel más débil en teoría de los que participarán en la fase previa: Motagua de Honduras, dos veces finalista de la Liga Concacaf, Forge FC de Canadá, Alajuelense de Costa Rica, CAI de Panamá, CD FAS y Municipal Limeño de El Salvador, Comunicaciones FC y Antigua GFC de Guatemala. El Estelí tendrá una suerte similar porque enfrentará a los campeones y subcampeones de Centroamérica, todos superiores en teoría.

Los torneos de clubes de Concacaf se han realizado a doble partido en todas las fases. Esta será la primera vez que se hará así y desfavorece a los nacionales porque sus posibles adversarios son superiores futbolísticamente, tiene mayor recorrido en el certamen y estarán en casa.