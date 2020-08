Ana Marcelo, Miss Nicaragua 2020: “Nunca imaginé que iba a estar en un escenario contando mi historia e inspirando a muchos”

Nicolasa Centeno no pudo contener las lágrimas al ver llegar a su nieta. El domingo 9 de agosto se cumplían seis días de que Ana Marcelo se había ido de Estelí rumbo a Managua “a conquistar un sueño”. Esa mañana llegó a su casa con la corona que la acreditaba como Miss Nicaragua 2020. El sueño se cumplió.

Ana al ver a su abuela la abrazó. Lloraron juntas. Se besaron. Doña Nicolasa le dijo que estaba muy orgullosa de su logro, al igual que su bisabuela Florencia, a quien le puso su corona, ya que gracias al esfuerzo y sacrifico de estas mujeres ahora podrá gritar el nombre de Nicaragua ante el universo.

Ana Marcelo tiene 23 años de edad, es ingeniera agroindustrial, y la noche del sábado 8 de agosto ganó el concurso de Miss Nicaragua 2020, realizado bajo todas las medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus. Nació en Corinto, Chinandega, pero desde los cuatro años vive en Estelí junto a su tía Fátima Centeno, a quien considera su mamá. “Podría decir que también soy chinandegana, es algo que casi nadie sabe hasta ahora, pero he vivido desde hace 19 años en mi bello y amado Diamante de las Segovias”, expresó.

Sobre sus padres cuenta que emigraron del país, pero que siempre están pendientes de ella. “Así como admiro a mis abuelas y tía, también admiro a mi mamá, ha sido una mujer luchadora que ha superado varios obstáculos. Mi papá está en España y se desveló el día del concurso, me llamó llorando de felicidad cuando gané”, recuerda.

Un pregunta, una respuesta

Al ser coronada, lo primero que pasó por su cabeza fue la respuesta a su pregunta. Esa noche un miembro del jurado le preguntó: ¿Si pudieras regresar cinco años en el tiempo a decirte algo a vos misma, qué te dirías? Ella contestó que le diría a esa niña que anda vendiendo en las calles que sí se puede, que sus sueños no dependen de un poder económico, que tiene potencial y debe alzar su voz. “Y es por eso que hoy estoy aquí, porque me di cuenta que tengo voz, que soy una mujer capaz, una mujer nicaragüense que lo que se propone lo cumple”, dijo.

En las redes sociales, algunos dicen que se victimizó con esa respuesta, a lo que ella responde que “mucha gente no sabe mi historia, incluso gente muy cercana a mí, porque nunca la conté para no querer sonar como una víctima y creo que muchas personas no cuentan sus historias por eso mismo. Sin embargo, esta es mi historia y es una realidad que vivimos muchos nicaragüenses y estoy muy orgullosa de haberla contado, y no para victimizarme, simplemente para que haya una visibilidad de todas las realidades y todos los obstáculos que pasamos los nicaragüenses cuando venimos desde abajo”.

La nueva reina nacional dice que nunca imaginó que iba a estar de pie en un escenario, como el Miss Nicaragua, contando su historia e inspirando a muchos. Por eso cuando salió la pasarela se sintió tranquila, confiada por el trabajo que había realizado a lo largo de los cinco meses. “Me dije a mí misma que tenía que estar tranquila y serena, que lo iba a hacer por mí, por mi familia, por Dios, y que todo iba a salir bien independientemente del resultado, me lo disfruté y creo que eso se pudo ver”.

Una mujer exigente

Esta bella joven dice que en algún momento tuvo dudas de que podía ganar. «Estaba compitiendo con siete mujeres poderosas con grandes historias, con grandes valores, así que llegué a dudar, pero gracias a Dios y al pueblo nicaragüense nunca me faltaba ese mensaje lleno de motivación y eso me mantuvo constante, así como el apoyo de mi familia»

De no haber ganado ella le hubiese gustado que se alzará con la corona Jeniffer Cáceres, de León, o Leyany Luna, de Dolores, a quienes considera dos mujeres espectaculares, al igual que el resto, pero con ellas dos hizo clic desde un inicio,»no lo saben pero me inspiran un montón», añade.

Durante el Miss Nicaragua, expresa, que su mayor competencia fue ella misma, ya que es una mujer exigente y le gusta alcanzar la perfección y cada día se dice que tiene que ir por más. «Voy a trabajar duro para poner el nombre de Nicaragua en alto, prepararme en diferentes facetas, gracias a Dios cuento con una organización llena de valores que por 20 años ha demostrado que son los mejores en lo que hacen», manifestó.

Camino hacia Miss Universo

Ana Marcelo dice que la hace diferente su esencia, así como la fidelidad que tiene hacia sus valores y personalidad. “Hay muchas cosas que tengo que pulir y aprender. Tengo que seguir trabajando mi oratoria, mi pasarela y mi inglés”, dice. Agrega que con esfuerzo, trabajo y dedicación va a lograr la meta y que para ello dará el ciento por ciento en su preparación y dejar en alto el nombre de Nicaragua. “Mi objetivo es regresarle un poco a la gente todo el amor que me han dado”.

Aún no sabe si va a operarse algo, pues tiene que hablarlo con la organización, pero no tiene ningún problema con las cirugías, de ser necesario.

“Estoy emocionada de vivir la experiencia de Miss Universo, ese concurso es una escuela de líderes donde muchas mujeres alzan sus voces, donde se ve el empoderamiento femenino, donde hay mucha esencia… me emociona solo de pensarlo y verme se día llegando al país donde se realice el evento”, expresa.

En el extranjero hablará de lo que significa ser nicaragüense, sobre la picardía, lo trabajador y lo hospitalario que somos, también sobre la comida, los paisajes, la cultura e historia del país.

“Siempre he sabido que amo a Nicaragua, que amo a mi tierra, me llena de orgullo haber nacido aquí, donde hemos demostrado que los nicas damos todo por nuestro país. Tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestro talento y que este sea valorado en el exterior”, finaliza.

Ping Pong

Comida favorita: Gallopinto.

Fresco: Cacao.

Color: Morado, negro y blanco.

Sueño: Seguir obteniendo certificaciones para los productos agrícolas de mi país.

¿Frío o calor?: Calor.

Miedo: Fracaso.

Anhelo: Mi maestría.

Playa: San Juan del Sur.

¿Tacones o deportivos?: Deportivos, pero ahora tacones.

Una fobia: Cucarachas.