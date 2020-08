Estos son los mensajes de famosos mexicanos tras la muerte de la actriz Mónica Miguel

El mundo de la actuación está de luto. Este miércoles falleció la actriz y directora mexicana Mónica Miguel, encargada de dar vida a grandes personajes y formar a las nuevas generaciones de actores.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por La Asociación Nacional de Intérpretes, a través de su cuenta oficial en Twitter.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico , comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Mónica Miguel. Reconocida actriz y directora de televisión y teatro.

El verdadero nombre de esta actriz era Gloria Chávez Miguel. Nació el 13 de marzo de 1939 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Debutó como directora de diálogos en la telenovela «Quinceañera» y también fue directora de escena en telenovelas como «Amor de nadie», «De frente al sol», «Los parientes pobres», «Alondra», «María Isabel» y «El privilegio de amar»; donde en algunas también participó como actriz.

Los mensajes de condolencia de los famosos no se hicieron esperar. Aquí te dejamos algunos de ellos.

Monica Miguel Amiga, maestra actriz , directora. Buen viaje te vamos a extrañar todos los actores que tuvimos la suerte de estar bajo tu mano. Yo como amiga siempre te he recuerdo mucho

DEP mi querida #MonicaMiguel tuve la fortuna de que me dirigieras en varias novelas, y en teatro.Te recordaré siempre con mucho cariño! Un abrazo fuerte hasta el cielo 💜💜💜💜💜💜💜 pic.twitter.com/mcB7VTcuj8

Que tristeza me da tu partida. Gracias por el cariño que siempre me diste y por todo lo que me enseñaste. Descansa en Paz Maestra Monica Miguel 💔 https://t.co/V4jTVq0yJH

