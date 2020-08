Este es el nicaragüense que compite para que su ilustración sea la portada del nuevo sencillo de Kany García y Camilo

Bismark Medrano tiene 19 años, vive en Jinotepe, Carazo, y es uno de los tres finalistas para que su ilustración sea la portada del nuevo sencillo «Titanic», de los cantantes Kany García y Camilo. Este joven está en segundo año de Diseño Gráfico en la Universidad Centroamericana, UCA.

Fue el 27 de julio que la cantante lanzó el convocatoria en sus redes, donde dijo que estaba buscando a un artista que ilustrará la portada oficial de su canción, recibió más de 500 artes, de los cuales escogió los 10 mejores, entre ellos el de Medrano, ahora él esta en los tres finalistas.

Para votar por él tenés que ir a las historias de Instagram de García y votar en la opción «C«. «Es primera vez que participó en algo como eso. Y yo sé que parece un cliché pero cuando vi esa publicación algo en mi corazón me dijo que tenía que participar», dice. Vota aquí.

Este chico cuenta que desde niño le encanta dibujar, recuerda que ocupaba las últimas páginas de sus cuadernos para hacer sus dibujos, entre ellos vestidos, zapatos y mujeres. “Por un tiempo decidí dejar de hacerlo porque recibía burlas por parte de mis compañeros y algunos profesores”, dice este chico que le gusta salir de viaje con su familia, pero que por ahora debido a la pandemia debe quedarse en casa.

Sobre el concurso expresa que sin importar cuál sea el resultado, «puedo sentirme muy feliz, orgulloso y satisfecho por todo el apoyo que he recibido por parte de mis amigos, familiares, colegas ilustradores y muchos nicaragüenses».

Él ha hecho ilustración de muchas famosas internacionales, así como reinas de belleza nacionales, como Adriana Paniagua, Berenice Quezada y la recién electa Miss Nicaragua Ana Marcelo, ilustración que más ha sido compartida hasta el momento.

También realizó un dibujo de Laura González, primera finalista de Miss Universo 2017, ella compartió su dibujo en sus redes sociales.

Confiesa que su ilustración favorita es la de Selena Quintanilla, «porque las personas en repetidas ocasiones me repetían que logré capturar la esencia de esta bella mujer, por la forma en que su sonrisa y expresión lograban transmitir lo que ella fue en vida, y no podría estar más de acuerdo, el recibir este tipo de comentarios y cumplidos considero que fue lo más bonito que me ha pasado y lo voy a llevar en mi corazón por siempre».

«Puedo tardar entre 3 a 4 días haciendo una ilustración, si es por encargo tengo que estar hablando con la clienta, presentando propuestas, corrigiendo detalles y llegar a un concepto en el que los dos estemos de acuerdo. Pero en ilustraciones regulares así como la ilustración de La Sirenita puedo tardar un día entero o 2 días», añade.

Por ahora este joven sueña convertirse en un ilustrador de modas profesional y “que mis ilustraciones encabecen las campañas publicitarias de marcas como Versace, Chanel, Moschino, Dior, Dolce & Gabbana, eso sería lo mejor que me pase en la vida”, finaliza.

Esta es la canción «Titanic»