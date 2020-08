Trump anuncia «acuerdo de paz histórico» entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

La normalización de las relaciones diplomáticas entre los EAU e Israel es un «ENORME avance», tuiteó Trump, algo que calificó de «Acuerdo de Paz Histórico entre nuestros dos GRANDES amigos».

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020