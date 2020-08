La atención al comportamiento de las enfermedades endémicas del país se ha visto relegada por la pandemia del Covid-19 y sobre todo por el hermetismo del régimen de Daniel Ortega sobre el tema. Desde junio, el Ministerio de Salud (Minsa) no publica los boletines epidemiológicos y hasta la fecha se desconoce el acumulado de los casos de dengue o neumonía, esta última enfermedad está asociada los padecimientos del coronavirus.

Este martes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que la pandemia amenaza el control y eliminación de las enfermedades infecciosas, y reconoció que el dengue y la malaria siguen siendo una carga para los servicios de salud de los gobiernos de la región. «Los países no pueden retrasar la lucha contra la Covid-19, pero no debemos dejar que Covid-19 nos demore en completar nuestra agenda incompleta de eliminar y controlar enfermedades infecciosas», dijo la directora del organismo Carissa Etienne.

La funcionaria destacó que tanto la malaria como el dengue tienen un impacto desproporcionado en las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad, incluidas las comunidades indígenas. Según Etienne, en los dos primeros meses de este año la región reportó un aumento del 139% en los casos de dengue en comparación con el mismo período de 2019, pero «desde que la Covid-19 azotó nuestra región en marzo, los casos notificados de dengue han disminuido».

Lea además: Epidemiólogo alerta sobre enfermedades de temporada de lluvias que se suman al Covid-19 en Nicaragua

El epidemiólogo Rafael Amador contextualizó la situación al país y manifestó que no es posible conocer el verdadero comportamiento que han tenido las enfermedades de la temporada por la falta de información, aunque consideró que si hay una baja en los casos -como señala la OPS- es por el autocuido que han tenido las personas para prevenir el Covid-19. Sin embargo, señaló que a inicios de año se conoció un aumento de dengue; y en Waspam, Costa Caribe Norte, se reportó una situación endémica de malaria.

País a la deriva

Lo que hasta ahora se sabe sobre el comportamiento de las enfermedades de temporada en el país se encuentra en el último boletín del Ministerio de Salud (Minsa), correspondiente a la semana epidemiológica número 21, con fecha hasta el 24 de mayo. El último reporte del Minsa refleja que los casos de dengue sospechoso eran de 25,332; malaria 13,960; neumonía 33,075; infección respiratoria aguda 489,881; y la enfermedad diarreica aguda 74,817. Se desconoce el escenario de los últimos dos meses.

Debido al cuestionamiento de médicos independientes sobre el manejo que el régimen ha dado a la pandemia, el sistema de salud dejó de publicar los reportes semanales de la situación epidémica del país para dejarlo en manos de Rosario Murillo, vicepresidenta designada de Nicaragua, quien lejos de informar, más bien brinda datos confusos sobre el tema.

«Dengue, 78% menos de casos respecto al mismo período del año pasado; neumonía, 20% menos de casos y 9 veces más fallecidos; malaria, 525 casos, similar cantidad de casos que la semana anterior; leptospirosis, disminuido en 68% en relación al año pasado; e influenza, 81% menos casos en relación al mismo período del año pasado», dijo este lunes 10 de agosto Murillo en su intervención al canal oficialista y reproducida por el 19 Digital, sin ofrecer detalles más específicos como el acumulado de casos y muertes.

«Los números e información sirven para varios propósitos, informar o desinformar y aquí infortunadamente se está haciendo para desinformar (…) el hecho de toda esta situación (de pandemia) hizo que suspendieran los reportes del centro de vigilancia epidemiológico del Minsa y eso nos ha dejado a la deriva en cuanto al comportamiento convencionales (de las enfermedades) que hemos tenido», declaró el especialista.

Lea también: Malaria y dengue, enfermedades de temporada que también registran casos en aumento

Por su parte el epidemiólogo Leonel Argüello destacó que para poder analizar la situación del país se necesita principalmente «información fidedigna» de los números de casos sospechosos, confirmados, lugar, edad, sexo y hasta ingreso hospitalario, sin eso, «es difícil saber cómo estamos».

Prevenir desde casa

«La primera herramienta que tiene la persona para defenderse es el conocimiento de riesgo, si vos no conocés el riesgo que hay en tu barrio, ya sea de dengue o Covid, yo no me alerto, entonces la ausencia de información impide que alertés a la población lo cual influye directamente en tu comportamiento, y eso es grave, entre menos información tenga la población menos puede decidir», refirió el doctor Argüello.

En este sentido, el especialista destacó que la gente debe trabajar en las medidas de prevención para controlar el dengue, malaria o enfermedades de la temporada, por ejemplo eliminando los criaderos de mosquitos. «El Ministerio de Salud está pasivo en el sentido de cumplir con su función que es estar alertando e informando a la población», cuestionó el doctor Argüello.

De acuerdo a reportes de medios oficialistas, el Minsa mantiene la campaña de fumigación y aplicación del BTI en los barrios del país, sin embargo, para los especialistas esto no es suficiente si no se cuenta con una campaña de educación.

Puede interesarle: ¿Qué es el BTI, el nuevo producto que utiliza el Minsa para combatir el dengue?

El doctor Amador señaló que la campaña de fumigación «es lo menos efectivo» en la lucha contra los mosquitos y expresó que la distinción en la lucha antiepidémica está en el control del crecimiento del vector en fase larvaria, es decir, al eliminar los criaderos. «Eso depende de la población, en este sentido hay que repetirle los mensajes a la población que el control de los mosquitos está en las manos de las personas (…) lo que hay que estar preocupados es que la gente no esté haciendo su limpieza de los criaderos», declaró.