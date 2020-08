Las remesas bajarán

Aceptemos la realidad de disminución de las remesas a Nicaragua en 2020. Esto en ProVoto lo tenemos claro.

La comunidad latina es la más afectada por la pandemia entre los que perdieron sus puestos de trabajo en EE. UU. El Economist Policy Institute, de izquierda en puntos de vista de políticas públicas, asegura que la tasa de desempleo en el país bajo la Administración del presidente Trump bajó del 14.7 por ciento en abril 2020 a 13.3 por ciento en mayo pasado. En su dramática proyección de 32.5 millones de desempleados, incluyendo los de la pandemia, 17.6 millones no serán llamados por sus antiguos empleadores, una pequeña porción tal vez, pero más que no y 14.9 millones sí serían llamados. El FMI reflejó en su informe que las remesas y el comercio exterior en Nicaragua se verán afectados por el virus. ProVoto New Orleans tabuló positivamente la posición de Diálogo Interamericano y de su especialista Manuel Orozco, quien opina que las remesas a Nicaragua se verán disminuidas en un 20 por ciento.

Cepal en julio 2020 confirmó que la actividad económica en el mundo está cayendo más de lo previsto como consecuencia del virus, aumentando los impactos externos negativos sobre América Latina y el Caribe, incluyendo las remesas. En Costa Rica ProVoto Nicaragua encuestó a 312 nicaragüenses vía telefónica y confirman que la mayoría han perdido sus fuentes de trabajo; desde Panamá transitan nicaragüenses desempleados por Paso Canoas y de Guatemala por Honduras hacia el país.

La oficina de textiles y ropa Otexa de la Administración de Comercio Internacional de EE. UU. y Anitec por medio de su director Dan García en Managua reportan que en la primera parte del 2020 las órdenes a textileras y zona franca disminuyeron el 20 por ciento y que Anitec espera una baja del 20 al 30 por ciento en 2020, equivalentes a US$500 millones. Muchas tiendas cerraron en EE. UU. cancelando órdenes de trabajo, cierres a los que nicaragüenses y latinoamericanos en EE. UU. no escapan; y el economista Néstor Avendaño expresa que los principales generadores de divisas hacia Nicaragua en remesas han sido fuertemente golpeados en sus economías, como Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá.

No hay que disimular con otras expresiones de que el envío de las remesas será más lento. Esa es una incorrecta apreciación de los hechos, sencillamente será menor y hay que aceptarlo. Así, las 500,000 familias que las reciben o aquellas que no las vayan a recibir del todo, podrán hacer sus ajustes en las regiones de Managua, occidente y norte del país que son las más beneficiadas por las remesas. Estas actúan como una capa de protección social en las familias pobres para no ser incluidas en la categoría de estrictamente pobres. Para muchos representan el 50 por ciento de sus ingresos totales y sostienen gastos alimenticios, de medicina, servicios y otros del 45 por ciento de nuestra población. Cifra y segmento de envergadura.

No vamos a ser la excepción. Los países que reciben remesas lo están experimentando. La pandemia saca de sus trabajos a todos los remitentes por igual en todas las economías afectadas por el virus. La disminución de las remesas causa enorme preocupación. Tenemos esa fuente de ingreso nacional generada por los nuestros en el exterior, pero bajará por la pandemia y es una realidad.

Pensemos por un momento qué haríamos si por cualquier razón imaginable o no, dejasen de llegar totalmente las remesas al país. Sería muy difícil para los ahora beneficiados completar su presupuesto familiar, se radicaliza la pobreza, y dónde estaría la microempresa desarrollada a su alrededor, la generación de divisas y nuestro Producto Interno Bruto (PIB) que se nutre con un robusto 10 por ciento de las remesas. Sepamos entonces desde hoy que no existe negocio, ni entidad financiera o bancaria privada local que produzca al país lo que el conglomerado de nicaragüenses en el exterior genera a nuestra economía. ¡Ninguna!

Y esos nicaragüenses residiendo en el exterior no tienen una cédula de identidad ni pueden votar.

El autor es abogado y presidente de ProVoto.