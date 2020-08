Miguel Rosales dispuesto a retirarse de Coalición para superar crisis generada por el arnoldismo

La presión de las bases de las organizaciones en la Coalición Nacional es cada vez más fuerte para que se tome una decisión sobre la continuidad del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) como aliado, tras la actuación de sus dirigentes.

Tamara Dávila, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y José Pallais de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), coincidieron en que los liberales deben definirse en el sentido de si prefieren mantener su pacto con la dictadura o comprometerse en verdad con la lucha de la oposición. Aunque no hay una propuesta formal para sacar al PLC, es una opción que está sobre la mesa.

En un intento por minimizar el descontento contra ese partido, su presidente Miguel Rosales dijo a LA PRENSA estar dispuesto a retirarse como delegado en la Coalición, así como apoyar que se elimine el bipartidismo del sistema electoral, en la propuesta de las reformas de los opositores.

«Estaría dispuesto a hacer todo lo necesario para no obstaculizar el trabajo de la Coalición. Si es necesario que yo me retire, por el bien de Nicaragua, por el bien del liberalismo, no tengo ningún problema, estoy dispuesto a hacerlo, si así me lo solicitan», afirmó Rosales.

Lea Además: Luciano García, presidente de Hagamos Democracia: «Deben de sacar al PLC de la Coalición Nacional»

El también diputado Rosales reconoció que la litis por el control del PLC que hay entre los arnoldistas y el grupo liderado por María Haydée Osuna, también genera inconformidad entre la plataforma opositora, donde podrían inclinarse a pedirle a la organización política hacer una pausa en su participación, hasta que resuelvan su conflicto interno.

La Coalición Nacional está paralizada en su trabajo organizativo debido a que la UNAB y la Alianza Cívica suspendieron su participación en las comisiones. Los temas en discordia son la negativa en dar los espacios que el sector juvenil considera que les garantiza independencia, así como la hegemonía que tienen los partidos políticos en la toma de decisiones, además del hecho que el PLC no renuncia a la partidarización de la estructura electoral, lo que significa defender el pacto con el régimen orteguista.

«Estamos anuentes a darles las explicaciones de nuestra posición. Lo que hicimos a la OEA,no es una defensa del bipartidismo, sino que todos los activos que le concede la Ley Electoral al PLC, lo ponemos a disposición de la Coalición. Si consideran que no es correcto los términos de esa carta y quieren que nos retractemos, y fijemos la posición de la Coalición, con todo el gusto», refirió Rosales.

Puede interesarle: Sigue en el limbo la unión de los movimientos juveniles autoconvocados a la Coalición

La UNAB, la Alianza, el PLC, el Partido de Restauración Democrática (PRD), el partido Yatama, el Movimiento Campesino y Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) conforman la plataforma opositora.

Las fuerzas políticas aglutinadas en la plataforma opositora reaccionaron molestos porque unilateralmente Rosales mandó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una carta en donde planteó que una la eventual reforma electoral no debe eliminarse el bipartidismo de la estructura electoral. Esto desencadenó reclamos al PLC de que había violado los acuerdos para la toma de decisiones políticas establecidos en la Coalición Nacional.

Este sistema político le asegura al PLC y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el 50 por ciento, a cada uno, de los miembros de los Consejos Electorales departamentales, regionales, municipales y en las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El modelo es resultado del pacto entre el dictador Daniel Ortega y el caudillo liberal Arnoldo Alemán.

Lea También: ¿La salida temporal del PLC de la Coalición Nacional? Miembros ponen esta opción sobre la mesa para destrabar crisis

Los opositores rechazan mantener ese sistema porque ha servido para proteger el fraude electoral al Frente Sandinista y por tanto la permanencia de Ortega en el poder durante 13 años de forma consecutiva. «Solicitamos que se instale la Comisión Política en la Coalición para que elabore la propuesta final de la reforma electoral. Esa es el que vamos a defender como institución», dijo Rosales.

Pacto Ortega-Alemán no cabe en la Coalición Nacional

«Tienen que decir si están en la Coalición, están bajo los términos que estamos normando en el Código de Ética y en los estatutos. Si no los cumplen, pues no hay lugar para ellos. Las reglas todos las debemos cumplir, y esas pasan porque no hay hegemonía de nadie, y sobretodo dar muestras claras de romper con la dictadura, pero lo que está haciendo el PLC en este momento nos está indicando lo contrario», reclamó Dávila, de la UNAB.

Pallais, de la FDN, igual consideró que es necesario una respuesta clara de los liberales y entender que «no tiene ningún respaldo entre los demás miembros de la Coalición», sostener el bipartidismo del sistema electoral que nació con el pacto de los caudillos