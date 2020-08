Poeta nicaragüense incluida en la primera edición de la “Antología 2020. Ocho poetas hispanounidenses”

“Aquí en Estados Unidos mi poesía aparece en los libros de texto en las escuelas”, dice con orgullo la poeta nicaragüense Daysi Zamora, quien en estos tiempos del coronavirus ha sido incluida en la primera edición bilingüe digital: “Antología 2020. Ocho poetas hispanounidenses” (Anthology 2020. Eight Hispanic American Poets), de la Colección Veinte Surcos, un proyecto de Antologías colectivas en homenaje a Julia de Burgos.

“Me siento muy honrada, porque fui escogida en representación de América Central, y no pienso sólo en mí, sino en Nicaragua. Yo lo veo como que es Nicaragua y no yo, la que está representando la poesía de nuestra región centroamericana en este primer volumen de la serie”, expresó la poeta autora de “En limpio se escribe la vida” (1988), valorado como “el primer manifiesto feminista nicaragüense”, así del reciente titulo «Cómo te ve tu hombre», del sello editorial 400 elefantes.

Lea: Este es el nicaragüense que compite para que su ilustración sea la portada del nuevo sencillo de Kany García y Camilo

Presentación virtual

La presentación de esta valiosa antología de ocho autores hispanounidenses será transmitido en vivo desde la página de Nueva York Poetry Press, es este viernes 14 de agosto a las 4:00 p.m., hora de Nicaragua.

Este evento literario será coordinado por Luis Alberto Ambroggio, quien estará acompañado por la nicaragüense Daisy Zamora y el judeo-peruano Isaac Goldemberg, ambos antologados en la muestra. Asimismo figuran: Lucha Corpi, Luis Alberto Ambroggio, Raquel Salas Rivera, Naomi Ayala, Orlando Rossardi, Tina Escaja.

Lea además : Quién es Agnes Chow, la «verdadera Mulan» que teme una cadena perpetua por «luchar por la libertad» de Hong Kong

Para Ambroggio compilar esta muestra en esta antología digital a disposición en la plataforma de Amazón, es un “logro que satisface la pasión y los sentidos”, ya que reúne voces destacadas de la poesía hispanoamericana de los Estados Unidos.

De esta manera se une a la celebración del mes de la poesía en ese país, que cuenta con tradiciones poéticas americanas iniciadas en 1571 con la obra de Bartolomé de Flores y otros posteriores de Gregorio de Escobedo y el de Gaspar Pérez de Villagrá, un poema sobre Nuevo México, señala el escritor.

Zamora más conocida en el exterior

Muchos de sus poemas han sido incluidos en antologías de países en más de treinta idiomas, algunos de sus versos han sido musicalizados en Estados Unidos, para cuartetos de cuerdas, grupos corales y música de cámara.

“Lo que pasa es que yo poco hablo de eso y en Nicaragua no se conoce. Mi obra es mucho más conocida afuera. Hasta está incluida en el ´Oxford Book of Latin American Poetry´. Soy la única que representa a mi generación en ese libro”, señala la poeta incluida junto a Rubén Darío, Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Pasos, Ernesto Cardenal y Carlos Martínez Rivas.

Otros versos suyos recientemente fueron publicados en la última edición del verano 2020 de The Café Review. En años anteriores fue incluida junto a diez poetas en antología “Poesía soy yo”, de la Colección de Visor.

Le puede interesar: 10 curiosidades sobre Daisy Zamora, poeta, exguerrillera, y autora del libro Cómo te ve tu hombre

En 2007 realizó la traducción del poemario “Espejo de la Tierra” (del inglés al español), de George Evans. También ha publicado los poemarios bilingües (Riverbed of Memory, Clean Slate, Life for Each, The Violent Foam: New and Selected Poems). En 2014, su obra literaria recibió en Nicaragua la Orden Curie en las Artes.

Lamentablemente en Nicaragua, textos de los poetas como Ernesto Cardenal, Claribel Alegría, Gioconda Belli, Daisy Zamora, Sergio Ramírez y de otros escritores críticos al régimen autoritario Ortega-Murillo, premiados por editoriales o reconocidos en festivales, no son temas de estudios de literatura en las escuelas públicas del país, el Ministerio de Educación los ha excluido de sus programas y dejado a la deriva.

También obras de escritores que residen en Estados Unidos desde hace muchos años, como Ruby Arana, Conny Palacios, Francisco Larios, Nicasio Urbina, Erick Blandón o nuevos que se vienen abriendo caminos como Roberto Carlos Pérez y Esthela Calderón, entre otros, no son tomados en cuenta en los programas educativos.

Los versos de Zamora ofrecen lecturas sobre el derecho de las mujeres, las causas sociales, el amor, dolor, ternura, la memoria familiar y sobre la solidaridad humana vista desde la integralidad del ser.