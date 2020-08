Cuatro jugadores referentes del futbol nicaragüense describen cómo debe ser el próximo director técnico

El nuevo seleccionador nacional mezclará la anterior generación y la nueva para intentar dar con el grupo ideal que le permita repetir los buenos resultados, que le dieron notoriedad a la Azul y Blanco y sus futbolistas en los últimos cinco años. Las capitanes de la era Henry Duarte y los jugadores que se visualizan como posibles referentes a futuro analizan las características que debería tener el sustituto del costarricense para al menos mantener lo conseguido.

Juan Barrera señaló que el técnico elegido debe llegar a aportar teniendo en cuenta las limitaciones existentes en el futbol nicaragüense. «Tiene que ser realista y saber aprovechar la cualidad del jugador nica, que es aguerrido, luchador y adaptarse a lo que tiene. Seguro se va indagar con Duarte, entre los colegas se hablan, es un hecho, y trabajar la mentalidad del jugador», indica el capitán.

Manuel Rosas consideró que una característica importante será ser estricto en sus decisiones. «Se necesita un técnico de carácter que imponga la disciplina como una de las cosas fundamentales. Se supone que en una selección eso se da por sentado, pero Duarte tuvo problemas por eso, por cosas absurdas, por eso, ciertos jugadores dejaron de ser convocados», dijo.

Mucho trabajo

El segundo capitán de la Azul y Blanco señaló que el jugador nicaragüense está entrando al profesionalismo y necesita afinar algunas cosas. «En cualquier lugar del mundo un jugador sabe a lo que va a una selección, muchos jugadores pensaban que iban a la concentración y después me regreso, no iban totalmente enfocados. A Duarte le tocaba hablar de la misma situación: puntualidad y entrega. Insistía que no se conformaran solo con el entrenamiento, sino en hacer un extra como ir al gimnasio porque al ir a la Selección se suponía que estaban bien preparados y que no tenía que hacer ese trabajo y recargarlo».

El jugador de 35 años indicó que el seleccionador debe saber mucho de futbol y tener ganas de llevar a Nicaragua a otro nivel. «Que sepa a lo que viene, hay mucho talento pero lo tiene que dirigir bien. El talento sin disciplina queda de lado. Puede venir con toda la ilusión del mundo, pero si esa idea no va acompaña de disciplina, es difícil estar pidiendo eso constantemente».

Ideas frescas, pero sobre todo manejo de grupo y conocimiento del futbol de Nicaragua, es otra exigencia del seleccionado de mayor edad de la última generación. «Debe llegar con deseos y paciencia porque no viene a cosas fáciles. Por defecto se piensa que todo seleccionado tiene un comportamiento profesional, pero seamos sinceros, habremos unos que no tantos, habremos otros que deseamos muchos que desear», dijo.

Seguir legado

Byron Bonilla, referente del momento, señaló que el elegido debe continuar lo que Duarte venía haciendo. «Llevar a los jugadores ser disciplinados, seguir dando una cara diferente a Nicaragua y que lleve a cada jugador a superarse y entre todos darle otra imagen a la Selección para cumplir las metas: clasificar, si se pudiera, a un mundial por primera vez, ¿por qué no?», apunta el jugador de Cartaginés.

Ariagner Smith, uno de los jóvenes que juega en Europa con un buen desempeño, señaló la importancia de aplicar disciplina y saber manejar grupos. «Debe identificarse con el futbol nacional, ahí está la clave. Que vea a los jóvenes que van creciendo y les de oportunidades. Que no tenga preferencias por ningún jugador, que sea honesto y que trabaje para hacer creer a la selección».

Smith sostuvo que ahorita viene una buena camada de jugadores que puede aportar mucho. «Que le de oportunidad a los jóvenes que están jugando y puedan aportar. No importa si llama a un joven o viejo, sino el que rinde más, que no sea por nombre, que se base en disciplina, trabajo y lo que pueda aportar para el crecimiento de la Selección».