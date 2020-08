¡Histórico! Seis nicaragüenses jugarán en la Primera División costarricense por primera vez

La Liga de futbol extranjera que más jugadores nicaragüenses aglutina arranca este fin de semana. Se trata de la Primera División de Costa Rica, que por primera vez en la historia contará con seis futbolistas nacionales, la mayor cantidad de su historia.

Puede interesarte: Cuatro jugadores referentes del futbol nicaragüense describen cómo debe ser el próximo director técnico

Cinco de los 12 clubes cuenta con al menos un jugador pinolero: el volante Byron Bonilla y el central Carlos Montenegro (Cartaginés), los defensores Francisco Flores y Juan Luis López (Jicaral), el defensor Jasson Ingram (Santos) y el portero Brayan Rodríguez (M. Grecia).

La mayor cantidad en la máxima categoría se alcanzó el curso pasado con cuatro: Bonilla, Montenegro, Flores e Ingram. Rodríguez y Pérez estaban jugando en la Liga de Ascenso con Carmelita y San Ramón, respectivamente. El central, quien ha sido parte de la Selección Sub-20, llega a Jicaral en calidad de préstamo porque su ficha pertenece al San Carlos.

Cantidad puede aumentar

Bonilla e Ingram son los únicos nacidos aquí, mientras los otros lo hicieron en Costa Rica, pero por sus raíces nicaragüenses optaron por la nacionalidad para integrar la Selección de Futbol desde el año pasado. Montenegro, Flores, Rodríguez y Pérez juegan como costarricenses por su doble nacionalidad.

La lista podría aumentar en cualquier momento. El San Carlos cuenta con el volante Luis Zúñiga y está en los planes del entrenador Carlos “Piscis” Restrepo, quien en cualquier momento podría darle alguna oportunidad en el primer equipo. El delantero Harley Sanzs (Jicaral) tiene orígenes nicas y ha pensando optar por la nacionalidad para representar la Selección de Futbol.

Nicas segundos en extranjeros

El futbol costarricense redujo a tres por equipo la cantidad de extranjeros para esta temporada. Bonilla es el tercer foráneo de Cartaginés —los otros son el cubano Marcel Hernández y el argentino Jonathan Hansen —, mientras Ingram es el único de Santos donde este sábado será titular en el inicio del torneo.

Los seis nicaragüenses componen la segunda mayor cantidad de extranjeros en el inicio de la Liga, solo superada por los argentinos (8). México, Jamaica y Panamá tienen dos cada uno, mientras Honduras, Chile, Cuba, Haití y Trinidad y Tobago uno cada uno. El mercado tico cierra el 24 de septiembre y todo indican que los registros pueden cambiar.

En este inicio de temporada, Nicaragua registra a 13 jugadores en el extranjero: 7 en Costa Rica (6 en Primera), 2 en Estados Unidos (Tercera), uno en El Salvador, Túnez, Grecia y Letonia.

Nicas en Costa Rica

Byron Bonilla (Cartaginés, volante)

Carlos Montenegro (Cartaginés, central)

Francisco Flores (Jicaral, lateral)

Brayan Rodríguez (M. Grecia, portero)

Jason Ingram (Santos, lateral)

Juan Luis Pérez (Jicaral, central)

Jornada 1

Sábado: Guadalupe vs. Santos a las 3:oo p.m.

Domingo: Jicaral vs. San Carlos a las 2:00 p.m., y Herediano vs. Grecia a las 4:00 p.m.

Suspendido: Cartaginés vs. Sporting. La Liga lo reprograma el martes.