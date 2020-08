¿El final del Bayern y PSG? Románticos de epopeyas, ¡despierten por favor!

¿Y qué falta ahora en la Champions League? ¿Que el Lyon derrote al Bayern de Múnich o que el Leipzig acabe el sueño del PSG? ¡Despierten por favor! La diosa del futbol no es tan cruel como para castigar a los aficionados del deporte dos veces seguida: primero por la suspensión de tres meses de las ligas más importantes por el Covid-19 y ahora por ver una final corta pulso como sería entre el Leipzig y Lyon. Decía Juan Villoro en Dios es redondo, que los milagros no ocurren de tanto en tanto.

Así que ni el Lyon ni el Leipzig se ven con la capacidad de sobrevivir. El PSG tendrá a todo su arsenal de regreso: Verratti, Thiago Silva, Kurzawa y Di María junto a Mbappe en condiciones élite. La única baja será Keylor Navas. A pesar que los grandes analistas aún se babean por el juego de los alemanes (sigo sin entender por qué, si lo veían como un excelente equipo no hubiesen colocado como favorito al Atlético de Madrid, que les dio la libertad del balón replegándose cobardemente), no parecen que saldrán con vida. Neymar, Mbappe y Di María romperán ese esquema colectivo de los teutones.

En la otra acera todos están maravillados por la gesta del Lyon, lean bien, una gesta. No tiene otra explicación. Primero la Juventus y ahora despacharon al Manchester City. Jugaron a la ruleta y la fortuna les tocó. Fueron efectivos en las contras y la suerte les dio un espaldarazo, principalmente porque Guardiola les brindó hasta más respeto que al Madrid. Al Lyon no le quedan opciones. Su defensa no es lo suficientemente sólida para detener al Bayern y su ofensiva aparece como un oasis en el desierto.

Existe un mérito enorme por el Lyon y Leipzig al arribar a las semifinales, pero sus formas de juego no son ninguna genialidad, sino un grito por vivir. Si tuvieran el armamento de sus oponentes cambiarían el estilo. Románticos de epopeyas, ¡despierten por favor!