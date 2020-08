Médicos despedidos por el régimen orteguista denuncian acoso en las audiencias judiciales

El grupo de médicos despedidos por el régimen de Daniel Ortega durante junio y julio de este año, por criticar el mal manejo de la pandemia del Covid-19 y demandar equipos de protección, denunciaron este lunes el acoso de la Policía Orteguista en cada audiencia judicial, que se realizan en los Juzgados Laborales de Managua. El pasado 29 de junio los afectados presentaron una demanda de reintegro laboral.

La anestesióloga María Escoto López denunció, en nombre de 11 colegas, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que el acoso de la Policía ha sido durante todo el proceso del juicio que cada médico ha tenido en los juzgados. Según plantean, numerosos oficiales se ubican en la entrada del edificio únicamente cuando ellos van a ingresar.

«Todos los médicos que nos hemos hecho presente y hemos pasado por estas audiencias, hemos sido vulnerados en nuestro derecho como profesionales en cuanto a exigir el reintegro. Nos han puesto patrullas policiales de antimotines en cada juicio, por lo cual es evidente que este juicio tiene un fin político», dijo la doctora Escota.

Juicio político

El abogado defensor Eugenio Membreño afirmó que el juicio es político no solo por el acoso de la Policía, sino porque dentro del mismo juicio hay acoso de parte de la Procuraduría General de la República. «La presión que ejerce ahí la Procuradoría es fuerte al extremo que le he pedido a la judicial que saque (de la sala) al (representante) procurador de la República porque no permite que uno haga su trabajo de defensa de los médicos», expresó el abogado.

La doctora Escoto también señaló que el representante del Estado llegaba con una actitud prepotente e intimidante, y minimizaba el impacto de la pandemia en el país. «Con todo lo que nos ha ocurrido y el acoso policial, evidentemente es un juicio político porque sino no nos pusieran policías para tenernos intimidados, esperamos que sigan negando nuestro reintegro aunque la judicial nos mande a reintegrar», declaró la especialista.

Membreño representa a 12 doctores, de quienes nueve ya se les realizó el juicio y están a la espera de la sentencia. El abogado señaló que todos los jueces admitieron las pruebas (pronunciamiento de los médicos sobre el manejo de la pandemia) menos uno, porque era un familiar de un diputado orteguista, señaló.

El abogado manifestó que los despidos de los médicos fueron arbitrarios porque no se cumplió con la Ley de Carrera Sanitaria, es decir, sus salidas se dieron sin ninguna llamada de atención o alguna falta previa. Entre los afectados están el pediatra oncólogo Enrique Ocampo, el anastesiólogo Fernando Rojas, la radióloga Linda Barba Rodríguez, radióloga y la otorrinolaringóloga Leonor Morín Muñoz.

El gremio médico nicaragüense se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia del Covid-19, no solo por el despido y presión desde los hospitales, sino por la falta de equipo de seguridad para atender la crisis sanitaria, que ha cobrado la vida de 104 trabajadores de la salud hasta el de 12 de agosto, según datos del Observatorio Ciudadano.