PLC: Otra traición

Resulta casi increíble creer la carta enviada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según dicen los que conocieron el contenido, es como decir está bien que Ortega gane en el 2021 pero en las próximas elecciones que ya no gane. Y el que firmó la carta cínicamente dice que si es necesario su retiro de la Coalición Nacional que eso no le molesta.

Los integrantes de la Coalición Nacional (CN) no se dan cuenta que los Estados Unidos y la Unión Europea quieren restablecer la democracia en Nicaragua, pero los que se oponen son precisamente ellos, los de la CN, porque son los que tienen el deber histórico, como fue en 1990, de por lo menos hacer unidad hasta la medianoche del 7 de noviembre 2021, fecha en que según la Constitución Política sería el día de las elecciones.

Parece que no aprendemos que si no anteponemos la nación, no saldremos nunca de esta maldición iniciada desde la independencia.

Estar dentro de la Coalición y enviar una carta en los términos que lo hizo el PLC es como nuevamente solicitar la presencia de William Walker. El firmante de la carta le ha hecho un gran daño al proceso de unidad y a la nación.

El problema surgido y el ya existente con el de los jóvenes me convence de que la Coalición Nacional solamente debe aportar al candidato a presidente sin ofrecer candidaturas de diputaciones, porque hemos visto que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos.

“Cada pueblo tiene el gobernante que se merece”. Esto parece ser muy cierto para nuestro país, por tener unos malos hijos que anteponen sus intereses personales a la nación.

El tiempo transcurrido es para que ya existiera un plan de nación para que el nuevo gobernante sepa lo que tiene que realizar, y que no ocurra como los acuerdos del Bambana.

Falta organizar el tendido electoral, el trabajo es arduo, no es para estar poniendo zancadillas.

Los partidos políticos con personalidad jurídica en la Coalición Nacional y que niegan espacio a los jóvenes no tienen arrastre nacional: el PLC queda fuera, Yatama es un partido político regionalista, su supuesta incidencia es en la Costa Caribe, fue aliado permanente de la dictadura, y el Partido de Restauración Democrática no inspira confianza entre los católicos y además de ser desconocido.

La cláusula transitoria es historia, lo que urge es el plan de nación, y buscar el candidato a la presidencia sin candidatos a diputados. De existir otro problema, lo mejor sería que todos se vayan a sus casas y no regresen.

El autor es comentarista político.