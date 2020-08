Cómo los conflictos en la Coalición pueden provocar la fractura del Movimiento Campesino

Un eventual retiro del Movimiento Campesino de la Coalición Nacional luego de la situación de inconformidad que existe en el movimiento por los constantes conflictos en la plataforma opositora abre la peligrosa posibilidad de una fractura en este organización.

En el Movimiento Campesino convergen dos corrientes: la del actual coordinador nacional Medardo Mairena y la del dirigente Freddy Navas. Los analistas políticos Oscar René Vargas y Edgard Parrales, coincidieron en que estos líderes campesinos simpatizan con diferentes partidos políticos. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el caso de Mairena y Ciudadanos por la Libertad (CxL) con Navas. Los analistas estiman que si si se rompe la alianza con la Coalición, cada grupo formaría su propia unidad electoral.

Las inconformidades por las discusiones entre los sectores políticos y de la sociedad civil mantiene paralizada a la Coalición Nacional, una situación que Mairena y Navas criticaron porque, a su parecer, responde a una tercia por cuotas de poder que desvían a la organización del objetivo principal, que es la lucha para sacar del poder al dictador Daniel Ortega. Mairena dijo la semana pasada que el Movimiento Campesino está cansado de esas discusiones, por lo que analizan su permanencia en la plataforma opositora.

Vargas refirió que el Movimiento Campesino «nunca ha sido homogéneo» puesto que sus miembros son de diferentes corrientes ideologías, pero su «unidad era alrededor de la defensa de sus tierras» por la amenaza del Gran Canal. «Pero en el tema electoral, no hay unidad», en opinión de Vargas.

La Ley de Concesión del Gran Canal debió derogarse al cumplirse en julio del 2019, el plazo para que la empresa china desarrolladora del proyecto fallido, el consorcio HKND, demostrará su capacidad de ejecución, lo cual no hizo. Sin embargo, el régimen se niega a derogarla y sigue usando el proyecto en su campaña propagandística.

Vargas refirió que la posición anticanal no variará para el campesinado, pero su cohesión se debilita en torno a las alianzas para unas eventuales elecciones nacionales, previstas para noviembre del 2021. Si la Coalición Nacional no logra superar su crisis, el Movimiento Campesino es la organización, a consideración de Vargas, que se fracturaría más rápidamente, porque las preferencias políticas se acentuarían entre sus miembros.

«Se verían en realidad las diferencias políticas que existen al interior. El error ha sido creer que tiene una misma visión política. El costo de esta división se verá cuando se produzca y evidentemente que tendrá un costo negativo», aseguró Vargas.

Los líderes campesinos Freddy Navas y Medardo Mairenas son parte del concejo nacional anticanal, que desde el 2013 han plantado resistencia a la dictadura de Daniel Ortega al rechazar el proyecto del Gran Canal Interoceánico, dado que este comprendía la amenaza de confiscación de las propiedades en la zonas por donde se desarrollaría la obra, así como de los daños ambientales y el hecho que la concesión del proyecto a la empresa del chino Wang Jing fue hecha sin consultar a la ciudadanía, entre otros aspectos.

Navas y Mariena fueron encarcelados por el régimen. Ambos fueron acusados de terrorismo y asesinatos de policías durante el contexto de las protestas sociales desde abril del 2018. Fueron excarcelados en julio del 2019, pero siguen siendo asediados por la Policía Orteguista, como el resto de dirigentes opositores.

Vargas observa que Mairena, quien es el más involucrado en la Coalición, tiene presión del gobierno de los Estados Unidos «para mantenerse separado del PLC», pero a la vez, «también presión de las bases de los liberales» para que apoye sus posiciones dentro de la Coalición o conformen una unidad, si acaso fracasa la plataforma opositora.

«La tendencia de Mairena es favorable al PLC, mientras la tendencia de Navas es favorable a CxL, por lo tanto no podríamos ver al Movimiento Campesino unificado de cara a un proceso electoral. Por otro lado, el Movimiento Campesino no tiene una base social sólida en las otras regiones del país, me refiero al norte y al pacífico. Personalmente, veo a Mairena aliarse con el PLC», afirmó el sociólogo Vargas.

Las posibles alianzas electorales que prevé Vargas, es al grupo de campesinos dirigidos por Freddy Navas participando con Ciudadanos por la Libertad, junto con el Partido Conservador y sectores mayoritarios de la Alianza Cívica. Mairena con su grupo de campesinos es posible que conformen una unidad con el PLC más el partido Yatama y la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que agrupa a exmiembros de la Resistencia nicaragüense.

¿Qué costo político pagarían?

Edgard Parrales, exembajador y analista político, dijo que «obviamente haría daño» a la Coalición una salida de los campesinos, pero también a la lucha del Movimiento.

«Dependería del por porcentaje de la gente que se salga, pero el daño no es tanto numérico, como de imagen, porque se les vería derrumbándose a la Coalición, como el Movimiento Campesino. Este último logró unificar en su causa a la mayoría de los nicaragüenses, pero si se fracciona alrededor de partidos (políticos), serían considerados más de lo mismo», afirmó Parrales.

«Por eso, dijo, llamo a reflexionar, porque los problemas son superables, mientras la meta de superar a la dictadura debe ser más grande históricamente que las diferencias internas que puedan tenerse».