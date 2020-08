Lenín Picota sobre su partida a Estelí: “Chinandega no me contactó y tuve que tomar una decisión”

Antes de aceptar ser el conductor del Tren del Norte para la próxima temporada de la Liga de Beisbol Profesional, el panameño Lenín Picota se quedó esperando una señal de los Tigres de Chinandega, el equipo que le abrió las puertas como mánager en su carrera y en donde ha construido un expediente repleto de éxitos.

“Agradezco a los Tigres, en especial a Enrique Gasteazoro por darme la oportunidad como mánager. Me abrió las puertas profesionalmente, pero uno debe enfrentarse a decisiones en su vida y debe quitarse la mano del corazón, pensando primero en el bienestar de su familia”, apuntó Picota en una entrevista al periodista deportivo chinandegano Pablo Saldaña.

Picota siente una enorme afinidad con Chinandega, incluso dijo que probablemente en un futuro cercano será su lugar de residencia, así que moverse a Estelí fue una decisión difícil, pero al no encontrar una respuesta de los Tigres, se fue por lo seguro.

“No me fui por un tema económico, porque se puede verificar con los contratos en la liga, sino por la oportunidad, y con esto de la pandemia, la economía nivel mundial se ha debilitado, y para uno es igual, entonces uno debe tratar de garantizar su futuro”, aseguró el estratega canalero de 54 años de edad.

“Chinandegano no me contactó y tuve que tomar una decisión. Desde junio he tratado de conseguir al General Adolfo Zepeda, le estuve escribiendo, no me dio noticias y llegó a un momento que leía mis mensajes y ya no los contestaba. Llegó julio y comenzó mi desesperación, esperé la primera reunión que tuvo la liga, volví a llamar y no hubo comunicación. Me enteré que el General Zepeda no iba a seguir al frente del equipo y nadie me pudo dar respuesta de mi situación contractual. El sábado contacté a Boanerges Espinoza, que tengo entendido estuvo en la reunión como parte de los Tigres, y no supo darme una respuesta, ni sabía de las personas que iban a decidir o si tenían planes para mí. O sea, no había nada en el tapete, y si no hay interés o intensión, uno debe tomar una decisión por el beneficio de mi familia”, explicó Picota.

Según el canalero, no solo Estelí tuvo interés en sus servicios, pero fueron los norteños los que le hicieron una oferta en concreto.

De acuerdo a Picota, fue duro dejar Chinandega. “En ningún lugar me he sentido tan bien con los fanáticos como en Chinandega, pero creo que nadie es indispensable en ningún lado, todas las personas pueden ser reemplazables en algún sentido por otras, no solo en el beisbol, sino en la vida, y aquí lo que uno tiene que hacer es mantener el profesionalismo, el trabajo y la humildad, y esto le abrirá las puertas en todos lados”, valoró.

Picota tendrá la responsabilidad de armar el equipo y contará con un viejo conocido como ayuda, Davis Hodgson, quien será el gerente del equipo.