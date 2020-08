La graciosa anécdota que explica por qué Dennis Martínez aprendió inglés, relatado en una charla a prospectos

“Una de las primeras veces lanzando en Estados Unidos, recuerdo que el mánager llegó al montículo a conversar conmigo y me dijo: ‘Are you tired?’. Y yo le respondía: ‘¡Yes, yes!’. Me lo volvía a preguntar y, como todo chavalo entusiasmado por seguir lanzando, le decía: ¡Yes, yes! De repente me sacaron. Luego le pregunté para ver qué pasaba y me explicaron que me había preguntado si estaba cansado. Me solté en risa y me dije: eso no me volverá a pasar y así aprendí inglés”, fue una de las tantas anécdotas que relató Dennis Martínez en una charla con varios prospectos nicaragüenses del beisbol, unos ya firmados y otros por estampar su firma con los Yanquis, Cerveceros, San Francisco y Piratas.

Durante más de una hora, las jóvenes promesas escucharon e hicieron sus preguntas a Martínez, mientras los scouts y supervisores de dichas organizaciones aplaudían los consejos del mejor jugador nicaragüense en la historia de la Gran Carpa. “Cuando ustedes vayan a República Dominica será un coladero, por eso deben ir mentalizados en llegar hasta arriba. Apóyense en su familia y no se vuelvan locos con el dinero. Lo importante para establecerse no es solo el talento y estar en buena forma física, sino que esto es una competencia sana y mentalmente también estarán a prueba”, explicó Martínez.

Además, el Presidente tocó temas técnicos relacionados a los tipos de picheos que se deben lanzar con diferentes conteos y profundizó en la importancia de la recta y los lanzamientos de rompimiento. Entre los presentes estuvo Elián Rayo, quien firmó el año pasado con los Gigantes de San Francisco por 350,000 dólares.

La charla virtual estuvo dirigida por el ingeniero Jorge Luis Ayestas, principal impulsador junto al ex big leaguer del programa Virtual Education By Dennis Martínez.