Fernando Tatís Jr. sigue desplegando toda su capacidad de seducción en los terrenos de las Ligas Mayores. El joven dominicano de los Padres siempre está listo para brillar con su guante, electrizar con sus corrings y destrozar con su bate, como lo hizo este lunes ante los Rangers, aplastados 14-4 por la tropa de San Diego.

Sin embargo, no todos están aplaudiendo su espectacular desempeño que lo ha llevado a alcanzar el liderato de jonrones en las Grandes Ligas con 11, luego de los dos conectados contra Texas, ante quien también remolcó siete carreras para llegar a 28 en los primeros 24 juegos de su equipo.

Resulta que los Padres ganaban 10-3 a los Rangers en la octava entrada y con las bases llenas, cuando el lanzador dominicano Juan Nicasio se quedó atrás 3-0 en la cuenta ante Tatís Jr. Normalmente, la mayoría de los bateadores no hace swing en esa circunstancia, pero Tatís no es un bateador común.

Vio una recta sobre el plato a 92 millas y la envió sobre la cerca del jardín derecho para ampliar a 14-4 la ventaja. La incomodidad sobre la decisión de Tatís Jr. se notó en el acto. Su mánager Jayce Tingler no lució feliz y los Rangers le lanzaron un pitcheo por la espalda al siguiente bateador Manny Machado.

«Es un joven de espíritu libre y eso es lo último que le quitaremos», zanjó el mánager Tingler. «Es una oportunidad de aprendizaje. Él crecerá a partir de esto. Muchos de nuestros muchachos tienen luz verde en 3-0. Pero en este juego en particular, teníamos una ventaja bastante cómoda».

No obstante, no todas las opiniones han sido para cuestionar a Tatís Jr. por haber roto una regla no escrita en el beisbol, que es tener cierta misericordina con un rival que está siendo vapuleado. Los miembros del Salón de la Fama Reggie Jackson y Johnny Bench elogiaron su desempeño que da brillo al juego e indicaron que un jonrón con las bases llenas es un formidable logro.

“Si tú tomas un pitcheo en 3-0, ahora estarás 3-1 y entonces el lanzador vendrá con un envío difícil y te pondrá en 3-2. Ahora entonces, tú estarás listo para batear para doble play. Todos deben batear con 3-0. Un grand slam es una gran estadística», indicó Bench en su cuenta de Twitter.

Por supuesto, el mánager de los Rangers, Chris Woodward, no aprobó la decisión de Tatís y habló de la vieja escuela del beisbol y de respetar esas reglas que se han ido manifestando de una generación a otra a pesar de no estar escritas y que cada día parecen ser más desafiadas.

“No me gustó. Estás arriba de siete en la octava entrada; no es un buen momento para hacer swing. Es la forma en que todos fuimos criados en el juego. Pero, como dije, las normas se desafían a diario, así que, solo porque no me guste no significa que no sea correcto», planteó Woodward.

Tatís Jr. de 21 años y quien con su juego ha dinamizado una temporada recortada a 60 partidos por la pandemia del Covid-19, señaló que no sabía que había hecho algo que alguien pudiese objetar, aunque él entiende que efectivamente existen reglas que deben ser respetadas.

“He estado en este juego desde que era un niño», dijo Tatís Jr. “Conozco muchas reglas no escritas. Estaba un poco perdido en esto. Estas son experiencias y tienes que aprender. Probablemente la próxima vez dejaré pasar un lanzamiento», agregó el sensacional torpedero.

Esta regla no es como aquella de no irse al robo cuando se gana por un marcador amplio, pero debe ser una de las más tontas del beisbol. El asunto es simple, si Nicasio no quería un jonrón, «debió asegurarse de hacer un mejor pitcheo», considera Dan Gartland de The Sporting News.