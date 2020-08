¿Volverá al montículo? La tentadora oferta de los Gigantes de Rivas a Vicente Padilla

Vicente Padilla es considerado el segundo mejor jugador que ha producido Nicaragua en Las Grandes Ligas, solamente detrás de Dennis Martínez. Sin embargo, el chinandegano es el que más dinero se ha embolsado con más de 51 millones de dólares. Recientemente, el lanzador decidió abandonar su retiro del beisbol y acercarse como coach de León y luego mánager de Chinandega en el Pomares con un gran éxito. Por ese motivo, el presidente de los Gigantes de Rivas, Mauricio Marenco, le hizo un ofrecimiento para ser parte de su franquicia.

«Mauricio Marenco me confirmó el acercamiento con Vicente Padilla. Por lo que entendí no es como mánager, sino coach y posiblemente con la oportunidad de lanzar otra vez», adelantó el periodista Miguel Mendoza en el programa Doble Play. Y es que Padilla deseaba volver al montículo desde hace varios meses. Durante el inicio del Pomares cuando tomó el cargo de timonel de los occidentales, su idea era tener un doble rol: dirigir y asegurar partidos como taponero. No obstante, la Comisión Nicaragüense del Beisbol con su reglamento le prohibió ese deseo, a pesar que hubiera significado un gran atractivo para el campeonato. Ahora, Marenco le dio vía libre para cumplir sus deseos en la Liga Profesional.

Te puede interesar: Lenín Picota sobre su partida a Estelí: “Chinandega no me contactó y tuve que tomar una decisión”

No es la primera vez que Padilla recibe una oferta por los sureños. Años atrás tuvo en sus manos una propuesta para integrarse como lanzador, sin embargo, la rechazó alegando que la distancia entre su casa (en Chinandega) y el estadio de Rivas era muy desgastante por el viaje constantemente y no se entregaría por completo como suele hacerlo. Hoy en día el panorama es diferente porque Padilla empezó a viajar constantemente a casi todo el país con los Tigres en su papel de estratega y durmió en hoteles de bajo nivel para lo que acostumbra. ¿Aceptará la propuesta?

Por otro lado, Marenco confirmó la no continuidad de Germán Meza como mánager rivense, por lo que deja una vacante abierta con la intriga de quién será el elegido para conducir a una de las mejores franquicias del beisbol en los últimos años.