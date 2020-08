Marvin Benard se rompe el recto femoral y fue enviado al quirófano

Después de un año difícil en 1997 en el cual su promedio se había desplomado hasta .228, Marvin Benard saltó a .322 en 1998 y pareció colocarse en ruta hacia un buen contrato con los Gigantes. No jugó beisbol invernal y parecía concentrado en su preparación para la temporada siguiente.

En lugar de eso, solicitó permiso para unirse al Bóer en el beisbol nacional de Primera División y su aterrizaje se dio en medio de enormes expectativas. Y se comenzó a especular sobre cómo jugaría el big leaguer en campos no tan bien acondicionados como los de Nicaragua y él disipó las dudas.

«Vengo a jugar al cien por ciento. Esa es la única forma que yo conozco. No tengo temor a lesiones como algunos comentan. Creo que para lesionarte basta un mal movimiento en el sofá de tu casa. Así que no tengo temor y jugaré tan duro como pueda», indicó el jardinero en aquel momento.

Y así lo hizo, mientras emocionaba una temporada que parecía condenada a la indiferencia por los fanáticos. Y así jugó cada día en las Mayores. Así también entrenó. Incluso, cuando ayuda de forma voluntaria a prospectos como lo hizo el viernes, cuando sufrió una lesión que lo envió al quirófano.

«A mí siempre me ha gustado trabajar fuerte y resulta que en el programa en el que ayudo a Jerry Manuel, el exmánager de los Medias Blancas y los Mets, había un juego de práctica y corrí muy duro para hacer out a un chavalo y me partí un tendón llamado recto femoral», asegura.

Este tendón, que participa en la función de flexionar la cadera y extensión de la rodilla, se le partió a Benard, de 49 años, cuando tras un elevado en la zona corta del outfield, un jovencito que estaba en segunda, trató de hacer pisa y corre. Marvin lo siguió y al frenar en seco, se lastimó.

«Yo solo sentí un jalón, pero estaba claro que era algo serio. Al principio me puse hielo, pero cuando miré que la inflamación era enorme, fui al médico y me dieron unas pastillas. Pedí que me hicieran un MRI (examen a través de imágenes de resonancia magnética) y ahí estaba el daño», explica.

Benard envió el examen a los médicos de los Gigantes y dos días después estaba siendo operado en San Francisco, a donde viajó desde su casa en Auburn, California. Se le hicieron treinta puntadas y esa misma tarde fue dado de alta para un reposo que le tomará las próximas seis semanas.

«Dusty Baker, el mánager de los Astros, vive a unos 20 minutos de mi casa y un día antes de viajar a Houston habló conmigo y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que nada y me dijo que si no quería ayudarle a Manuel. Habló con Manuel y él me dijo que me fuera de una vez», señala el nica.

En ese programa del extimonel de los Mets, Benard trabaja de forma voluntaria con prospectos que se ponen en forma para jugar en secundaria y la universidad, desde donde esperan ser escogidos en el draft del beisbol amateur que año a año se realiza en Estados Unidos.

«Trabajamos con dos grupos de muchachos. Uno de 13 a 17 años y otro de 18 a 22. Uno trabaja en los fundamentos y en mejorarles la técnica. Hay una serie de muchachos de mucho potencial y uno les ayuda a que aprendan a utilizarlo de la mejor manera posible», asegura el expatrullero.

Sin embargo, por ahora tendrá que descansar. Su pierna está inmovilizada y no va al campo, aunque a diario se comunica con Manuel para conocer del progreso de los jóvenes que tiene a su carga, que son en la mayoría jardineros, como lo fue él en sus días con los Gigantes.

En una carrera de nueve temporadas en las Grandes Ligas, jugadas todas con el equipo de San Francisco, Benard resumió .271 de promedio con 714 hits en 2,630 turnos, con 54 jonrones y 105 bases robadas. Marvin pertenece a la Pared de la Fama de los Gigantes.