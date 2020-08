¿Quedará Nicaragua fuera de los países elegibles para prórroga de deuda con el G-20?

Nicaragua puede quedar fuera de los países que accedan a una prórroga de la suspensión temporal de la deuda de naciones empobrecidas con las 20 principales economías del mundo. El G20 se pronunciará sobre esta posibilidad después que reciba un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sobre las necesidades de liquidez de los países elegibles antes de octubre. Tomando en consideración que ambos multilaterales no le han abierto la puerta del financiamiento a Nicaragua para mitigar la pandemia, puede tampoco hacerlo en esta ocasión, considera un analista.

El 15 de abril del corriente el G20 anunció la suspensión por ocho meses de la deuda, a la que podía aplicar Nicaragua. Hasta el 18 de julio, 42 países- de 76 elegibles- han solicitado beneficiarse del DSSI (suspensión de la deuda, por sus siglas en inglés), que asciende a un estimado de 5,300 millones de dólares de la deuda, según un comunicado del Club de París.

La medida se otorgó en el contexto del Covid-19 para mitigar el impacto de la pandemia en las naciones en vías de desarrollo. De tal forma, que los gobiernos pudiesen tener un poco de respiro financiero y continuar la lucha contra la Covid-19. El Banco Mundial contempla a Nicaragua entre los países elegibles para el alivio.

“Consideraremos una posible extensión del DSSI en el segundo semestre de 2020, teniendo en cuenta el desarrollo de la situación de la pandemia de Covid-19 y los hallazgos de un informe del FMI y del BM sobre las necesidades de liquidez de los países elegibles, que se presentará al G20 antes de nuestra reunión en octubre 2020”, indica uno de los comunicados del Club de París. Y es que el plazo de suspensión de pago de deuda vence a finales de este año y se va a analizar la postergación del mismo alivio, pero dependerá de lo que digan el FMI y el BM en sus reportes por país.

El economista Róger Arteaga, exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), explicó que los países que van a salir más favorecidos con este alivio son aquellos que tengan el mayor pasivo, o sea, deuda por pagar con los organismos financieros multilaterales.

Es decir, “el G20 está anunciando que va a darles facilidades, pero previa evaluación, y esto significa que el FMI y Banco Mundial revisen y hagan una evaluación de qué países son los que merecen esta facilidad, y de ahí, que el Fondo y el Banco Mundial, cuando hacen estas evaluaciones revisan una serie de variables y datos de los países, y en el caso de los países de América Central se encuentran de que hay unos países que están haciendo bien las cosas como El Salvador, Honduras, Panamá, que han establecido planes concretos para la contención del coronavirus”, expresó.

Pero hay otros países que no han actuado de la mejor manera para mitigar la llegada de la pandemia. Nicaragua es un ejemplo claro. Pese a múltiples llamados de cámaras empresariales con propuestas concretas de cómo enfrentar la emergencia, la dictadura orteguista no se ha interesado en ellas, y en vez de crear una estrategia con diversos componentes y áreas de intervención, ha promovido iniciativas esporádicas, de las que se desconoce el impacto real que han tenido en la población y la protección de las empresas y la recuperación del empleo.

Arteaga explica que “de Nicaragua, lo que encuentra el FMI y Banco Mundial es que no existe un plan específico y convincente de que quieren enfrentar seriamente el coronavirus y prueba de ello para que lo tome usted en cuenta, es que los organismos financieros internacionales, donde también está el Banco Mundial y el Fondo Monetario, a quienes les están proporcionando enormes cantidades de recursos financieros están estos países que han cumplido con una política de contención del coronavirus, que son Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, que les han dado préstamos (…) de ahí puede sacar las conclusiones que es lo que puede dar de resultado esa evaluación que se le encargó al FMI y al Banco Mundial”, sostiene Arteaga.

Por ejemplo, en abril el BM confirmó a LA PRENSA que hasta ese momento no se contemplan recursos para Nicaragua dentro del fondo de 14 mil millones de dólares que aprobó el Grupo Financiero para América Latina y el Caribe para hacer frente a la pandemia. Este Diario también informó que el régimen había solicitado un préstamo de 470 millones de dólares al FMI, pero hasta la fecha no se sabe qué pasó con este. Aunque en abril la agencia mexicana Notimex informó que el organismo había rechazado el pedido de préstamo de Ortega.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), no coincide con Arteaga. Considera que esta es una situación macroeconómica. «Por el lado del Fondo Monetario, dado que le están pidiendo meramente un análisis de liquidez, se van a centrar en eso, y no creo que tomen en cuenta factores adicionales», expresó la fuente.

Hasta ahora Nicaragua ha logrado mantener estables sus indicadores macroeconómicos en medio de la pandemia. Una inflación estable y controlada (1.25 por ciento hasta junio), las reservas internacionales creciendo, al menos hasta mayo, un déficit fiscal relativamente manejable aún, pese al desplome de la recaudación, entre otros.

No obstante, cabe mencionar que el Fondo Monetario Internacional ya dejó a Nicaragua fuera de un programa temporal de cancelación de pago de deuda. En abril anunció un paquete de alivio por seis meses para los 25 países más pobres del mundo y que tienen obligación con este organismo.

Eso sí, Nicaragua mantiene una deuda relativamente baja con el Fondo, comparado con el resto de naciones que fueron beneficiados con el programa, pero avales de este tipo ayudan al país a buscar respaldo de otras fuentes financieras internacionales.

¿Cuánto alivio implica la deuda con el G20?

Aunque en cifras totales la moratoria temporal de la deuda de Nicaragua con los integrantes del Club de París, no supone un gran peso a las débiles finanzas del Estado, ya que según el Banco Central de Nicaragua (BCN) hasta el 2019 el país canceló 3.2 millones de dólares en pago de deuda externa con el Club de París, del G20, esto deja un gran margen a los 285.9 millones de dólares que se pagaron a los organismos multilaterales.

No obstante, Nicaragua no se encuentra en las mejores condiciones, en materia de finanzas públicas, con la caída de la recaudación fiscal- sin incluir los ingresos no tributarios- del 23.86 por ciento en el trimestre abril-junio en comparación con el anterior, la contracción de las importaciones, y el riesgo del desplome de las remesas y la afectación de las exportaciones de zona franca.

Para el economista Óscar René Vargas, el bloqueo en términos de préstamos limita al régimen a tener una solvencia económica, y por ende, es más susceptible a las presiones externas. Considera que si no le postergan el pago de esta deuda, significa que al contraerse el PIB, se sube el porcentaje de esta, y por ende, se vuelve más inviable percibir préstamos.

Hasta ahora el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el único multilateral que le ha desembolsado dinero fresco a Nicaragua. Son 43 millones de dólares que se ejecutarán bajo una estricta supervisión. Además el Banco Centroamericano de Integración Económica le permitió al Gobierno desviar un fondo de un poco más de 11 millones de dólares de un proyecto ya aprobado.

“Ven a Nicaragua como que no es un buen sujeto de crédito y no hay confianza”, y prueba de ello es lo que sucede con el préstamo del BID, que se ejecutará a través de agencias internacionales, para asegurarse que el préstamo sea usado de acuerdo a lo convenido y no al capricho y voluntad de la gente que maneja esos fondos en el gobierno, puntualizó Arteaga.