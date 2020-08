«No votes a un asesino», el mensaje de Sharon Stone contra Trump, tras la muerte de su abuela por Covid-19

La actriz de 62 años, Sharon Stone, ha expresado su preocupación por la pandemia del coronavirus, que cobró la vida de su abuela. Con un rostro triste apareció en un video en su Instagram, titulado «Votar para vivir» donde critica la gestión que ha realizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el Covid-19.

La protagonista de grandes películas dejó en evidencia su respaldo a los demócratas en la carrera a la Casa Blanca. «Solo va a cambiar si votas por Joe Biden y por Kamala Harris, y la razón por la que sucederá es que con las mujeres en el poder estaríamos luchando por nuestras familias, por la vida, y por tener PCRs, porque los únicos países que están gestionando bien en la pandemia son aquellos que están siendo dirigidos por mujeres». Y concluye »hagas lo que hagas no votes a un asesino».

Ella explica en la publicación que su abuela y su madrina fallecieron por coronavirus, y que su hermana pequeña, Kelly Stone, de 59 años y que padece lupus, así como su cuñado, Bruce Singer, están luchando por salir adelante en un hospital en el estado de Montana.

Ver esta publicación en Instagram 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Una publicación compartida de Sharon Stone (@sharonstone) el 16 Ago, 2020 a las 3:18 PDT

«Nos siguen diciendo que el riesgo es muy pequeño, que puede que no mueras, que estarás bien. Pero les digo lo que está pasando con mi familia (…) Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene Covid-19. Uno de ustedes que no usaba mascarilla hizo esto. El único lugar al que salió es a la farmacia y a cosas esenciales y siempre con protección, pero no tiene un sistema inmunológico fuerte. Tampoco hay pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay que esperar cinco días para obtener los resultados», expresó.

Agregó que en Montana no están haciendo pruebas necesarias y que el personal de salud no está protegido adecuadamente, arriesgando de esa manera sus vidas. La actriz, además de perder a dos de sus seres queridos, se une la muerte del que un día fue su pareja, Steve Bing, el productor de Hollywood con el que estuvo en la década de los 90.

Ver esta publicación en Instagram Repost from @thekellystone • Please listen with love Una publicación compartida de Sharon Stone (@sharonstone) el 17 Ago, 2020 a las 11:16 PDT

Stone estrenará en Netflix el 18 de septiembre Ratched, serie que sirve de precuela de la cinta «One Flew Over The Cuckoo’s Nest» (1975) y que protagoniza Sarah Paulson.