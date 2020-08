Aglomeraciones promovidas por el régimen orteguista exponen al país a un rebrote de Covid-19

Más de diez mil personas asistieron al Estadio Nacional Dennis Martínez para presenciar la final del torneo de béisbol nacional, el pasado 14 de agosto. Sentados unos al lado de otros, gritando, quitándose las mascarillas para brindar o sin usarlas del todo, los miles de espectadores compartieron espacio por al menos tres horas. Este fue sólo el preámbulo un fin de semana cargado de eventos, donde la aglomeración de personas fue el indicador de que la población ha relajado por completo las medidas de prevención, aún cuando epidemiólogos advierten la alta posibilidad de un rebrote de contagios por Covid-19 para finales de este mes.

Fiestas patronales, ferias, show de títeres, exposición de automóviles, inauguración de campeonatos y la final de béisbol son parte del paquete de más de tres mil actividades que se desarrollaron durante este fin de semana en el país, al mismo tiempo que el gremio médico ha señalado que la pandemia no está controlada.

El epidemiólogo Rafael Amador afirmó que en Nicaragua menos del 10% del total de la población se ha contagiado del Covid-19, lo que supone que aún está ese 90% que no se ha enfermado y que peligra sea parte de ese rebrote que se espera para finales de agosto e inicios de septiembre. «Quiere decir que queda más del 90% de la población potencialmente susceptible a estar en contacto (con el virus) y desarrollar la enfermedad en diferentes niveles», declaró el doctor.

Otro de los eventos que marcó este fin de semana fue el «tope de toros» en Granada, como parte de sus fiestas patronales. En esa ciudad, la algarabía de la celebración hizo que la multitud de gente olvidara la crisis sanitaria y retara al Covid-19 sin usar mascarillas y pegándose unos contra otros.

El resultado de la irresponsabilidad tanto de las «autoridades» municipales como de personas inconscientes. La Policía disparó en el Tope de Toros en Granada ante la población aglomerada. Licor, pleitos y contagio de Covid-19. @TraficoNi @ReporteNi @UnidadNic @Articulo66Nica pic.twitter.com/5Prm94C3fN — Unidad Azul Y Blanco Granada (@azul_granada) August 17, 2020

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, lamentó estos eventos y responsabilizó a las autoridades estatales de promover las celebraciones patronales y no brindar una información adecuada sobre la situación a los nicaragüenses.

«Una irresponsabilidad absoluta donde vimos aglomeraciones sin ningún tipo de protección. La gente tampoco hizo lo que correspondía. Sin embargo, son las autoridades las que tienen la obligación de informar adecuadamente a la población. Ante la falta de información y orientación correcta no es de extrañar ese comportamiento», compartió el empresario en su cuenta de Twitter.

Régimen promueve aglomeraciones

«Tenemos más de 3,100 actividades que cuidamos con esmero, ferias de la economía familiar, ferias alrededor de las fiestas tradicionales; también el turismo que ha venido creciendo con esa apropiación de nuestra capacidad y posibilidad de visitar distintos lugares bellos, hermosos, de nuestra Nicaragua (…) esta patria es de todos y cuando nos movemos y conocemos, y nos relacionamos, aprendemos más a vivir como familia nicaragüense», dijo Rosario Murillo, vicepresidenta designada, el pasado 14 agosto al medio oficialista Canal 4.

En los medios de comunicación oficialistas, como El 19 Digital, publicaron parte de los eventos que se llevaron a cabo durante el fin de semana. La mañana de este lunes se podía leer en la portada de su portal web cinco noticias solo de actividades públicas: «Tarde de títeres y mucho entretenimiento en espacios familiares de Managua», «Espectacular cierre de Feria Agostina», «Realizan exposición de automóviles y motocicletas modificadas en Managua», «Alcaldía de Managua inaugura tercer campeonato de softbol femenino» y «Arte culinario y cultura en el penúltimo día de la feria alusiva a las fiestas agostinas de Managua».

Uno de los eventos realizado, este domingo 16 de agosto, fue el del Ministerio de la Economía Familiar (Mefcca), que promovió la feria agostina y donde convocó a más de dos mil personas en el Parque Nacional de Ferias, según la a publicación del medio oficial. Las autoridades públicas no promovieron para ninguna el uso obligatorio de la mascarilla.

Ante este escenario, el doctor Javier Núñez señaló que esto es parte de la campaña del régimen Ortega-Murillo de enviar un mensaje que la pandemia está controlada en el país. «Hemos visto, en los estadios cómo han estado llenos y la gente ha estado bajando la guardia (…) lo que hemos visto en estos momentos es que este Gobierno ha tratado de minimizar la pandemia; y estamos esperando un rebrote a finales de este mes», dijo.

El galeno llamó a la población a no bajar la guardia y animó a seguir autoprotegiéndose, practicando el distanciamiento, usar mascarilla y no salir de sus casas. También llamó a los padres de familia a no enviar a sus hijos a clases para evitar el riesgo de contagio entre la familia.

El informe de Coyuntura de agosto de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), reveló que la Alcaldía, el Ministerio de Gobernación y el propio Ministerio de Salud ocupan los primeros lugares entre las instituciones del Estado que más promueven actividades públicas.

«Tormenta perfecta»

Por su parte el epidemiólogo Rafael Amador recordó que el contagio es comunitario por lo que el virus se ha «reforzado más» por el descuido y movilización de las personas, esto sumado al relajamiento de las medidas de seguridad.

«Esa situación se ajunta, se ajunta varios factores, para una tormenta perfecta que a corto plazo -permite decir- habrá un rebrote importante», advirtió el doctor.