Coalición y patriotismo

Cartas de amor a Nicaragua

Querida Nicaragua: Con poco o mucho entusiasmo se puede pensar en formar una Coalición Nacional que reúna a todos los sectores de la nación interesados en un cambio verdadero para luchar por un gobierno democrático.

Inclusive participando en ese esfuerzo los partidos políticos, siempre que todos los participantes tengan una gran dosis de patriotismo y sin estar pensando en que los gobiernos son un botín de guerra donde todos los que hayan trabajado formando la Coalición tienen el derecho a reclamar cargos públicos como diputaciones, o puestos en los ministerios o en los poderes del Estado, alcaldías, consulados en el extranjero o cualquier sitio donde quieran colocarlos.

La idea general de muchísimos ciudadanos cuando trabajan organizando directivas, conquistando votos o cualquier otra actividad del caso es llegar a ocupar un puesto en los gobiernos y asegurarse cinco años sin trabajar.

Con este criterio difícilmente se logrará una Coalición Nacional formada por jóvenes con ideas modernas y viejos políticos acostumbrados al puesto público permanente.

No nos engañemos, esas son las permanentes dificultades para lograr la ansiada Coalición. Y no es que ponga la culpa sobre jóvenes o sobre viejos. La idea general es de casi todos. En política no hay solo ángeles o solo demonios, hay de todas las tendencias y no habrá ninguna unión mientras no se planifique y se dé a conocer la ruta que puede llevar al éxito, es decir qué es lo que hay que hacer primero para lograr unas elecciones limpias.

Primero limpiar las cárceles de presos políticos. Después cambiar a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral y sustituirlos con magistrados probos que puedan recomponer la Ley Electoral para quitarle todas las trampas que le han puesto para hacer fraudes. Volver a la libertad completa de movilización en las calles de todas las ciudades y pueblos. Los guardias con armas de guerra serán devueltos al Ejército. La Policía guardará el orden de las ciudades, no portará más que pistola y clava y no impedirá ninguna reunión de ciudadanos en las calles o cualquier sitio público. Revisar y corregir el padrón electoral.

Estos puntos son preliminares. Habrá muchos otros que corregir, pero los integrantes de una Coalición Nacional deben comenzar por garantizar los puntos necesarios para lograr unas elecciones libres y transparentes. En lugar de perder el tiempo en discusiones pírricas deben empezar a diseñar las condiciones máximas, no mínimas como han dicho algunos políticos. Sin exigir esto es inútil luchar contra una dictadura comunista y multimillonaria como la de Ortega.

Quienes no estén dispuestos a luchar por estas primeras condiciones que mejor no se metan a luchar, que cuelguen los guantes y se resignen a vivir bajo la eterna dictadura que padecemos. Es doloroso y difícil luchar con las armas para derrocar a una dictadura. Gracias a Dios nosotros no tenemos armas, tenemos la pluma y la palabra y con ellas, como dice una viñeta de Radio Corporación: rescataremos nuestra soberanía.

Una desgracia que padecen algunos pueblos como el nuestro es haber dejado que los dictadores formen partidos zancudos. Un día de estos me topé con uno de ellos y ya se sienten en el cargo público que les han ofrecido. Hasta les han dado ciertos adelantos. Es decir se están comiendo el venado antes de matarlo. Lamentablemente este zancudismo tiene años de estar chupando la sangre del pueblo. Este tipo de políticos no merecen participar en ningún grupo que aspire a la democracia, son parias, son estos los que no deben ser aceptados nunca en una Coalición Nacional.

El autor es empresario radial. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.