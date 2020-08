¿Cómo y por qué Nicaragua se beneficiaría con la llegada de Paco Ramírez al banquillo de la Azul y Blanco?

Los miembros del comité ejecutivo de la Fenifut están divididos en la elección del nuevo seleccionador. Una parte, quizás la mayoría, le gustó la formó en la que el argentino Juan Vita se expresó durante la entrevista, el dominio de conceptos futbolístico, análisis de partido, escauteo de jugadores y sobre todo la flexibilidad salarial. El resto de los federados apuesta por el mexicano Francisco “Paco” Ramírez porque ven la oportunidad de trascender futbolísticamente, aunque económicamente es más caro.

El pago del seleccionador saldrá del presupuesto otorgado por FIFA y Vita lo cubre bien, pero Ramírez lo excede por una cifra que no está pegada al cielo y que bien pueden buscarse extrafinacimiento para costearlo, incluso el mismo técnico mexicano podría pagarlo con su llegada. Paco Ramírez vende con su nombre, es un entrenador conocido en la Concacaf, mundialista con México en Alemania 2006, asistente de Ricardo La Volpe y Sven-Goran Ericksson en la Selección mexicana.

La noticia de Paco Ramírez con la Selección de Futbol sonará a nivel internacional porque es conocido en México por su paso por Chivas, Necaxa, Dorados de Sinoloa —previo a Diego Armando Maradona— y las cadenas internacionales ESPN, Fox Sports, TDN, entre otras, le darán seguimiento. De entrada, sin jugar un partido, se volverá hablar de la Azul y Blanco como se hizo en el 2015 con las victorias sobre Jamaica, o en el 2017 con la remontada ante Haití. Este es una nueva oportunidad para crecer dentro y fuera de la cancha. aprovechen, trabajen, y desarrollen ahora el mercadeo de verdad y venden desde ya la llegada de Ramírez.

El destino del nuevo seleccionador lo decide la parte económica. No es algo complicado. Hay opciones y oportunidades. No es lo mismo decir la Nicaragua de Paco Ramírez a Juan Vita, un técnico desconocido, llega a Nicaragua. Ramírez se vende solo. Si quieren trascender hago esfuerzos como nunca antes por él, sino, dejen la decisión y el cargo a personas que pueden hacer algo significativo para seguir creciendo. Vita sabe mucho, tiene mucho potencial, pero este no es su momento. Es más barato y sale con su presupuesto, sin embargo si buscan opciones pueden encontrarlas.