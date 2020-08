Ensayo y error en la política

El proyecto o ensayo de alianza opositora denominado Coalición Nacional, es impugnado por algunos de sus mismos integrantes. Confunden y decepcionan a la gente. Si no están conformes con lo que han hecho tal vez deberían reflexionar si sería mejor disolverlo, rediseñar el proyecto y volver a intentarlo.

Se sabe que la política no solo es un arte, sino también una ciencia, de manera que en su ejercicio se debe aplicar la regla de ensayo y error, lo mismo que en cualquier proyecto científico. Si algo no resulta bien, se desecha y se busca otro que permita alcanzar el objetivo deseado.

No hay razón para sentirse fracasados porque la arquitectura de alianza opositora que se ha intentado construir, no ha resultado como se esperaba. Si tal como ha sido integrada la Coalición Nacional, no funciona, pues habría que redefinirla, reformarla o intentar una nueva modalidad de alianza. Lo que importa es que sirva como instrumento político para conseguir lo que se quiere, en este caso, derrotar a la dictadura en una contienda electoral siempre y cuando sea factible y justificado participar en ella. O sea, que haya las condiciones políticas y legales indispensables para que las elecciones sean realmente libres y limpias, y se respete el voto popular.

Precisamente porque es una ciencia, la política es también el arte de lo posible. “La política no debe ser el devaneo teórico o la formulación de utopías en el aire”, dice el enciclopedista Rodrigo Borja. Y lo advierte porque con frecuencia en el ejercicio de la política se tiende a confundir los deseos con la realidad. Por eso el mismo Borja señala que “la política debe ser una disciplina real y objetiva”. Esto quiere decir realismo político, ajustar los objetivos y los proyectos a la realidad, no ignorarla ni tratar de forzarla para que se ajuste a los deseos. Esto último no es posible.

Quienes lo hacen solo consiguen el fracaso como lo demuestra repetidamente la experiencia política en todas partes y a lo largo de la historia.

En el caso de la Coalición Nacional, según declaraciones de algunos de sus integrantes el error principal ha sido incorporar prematuramente a los partidos políticos. Pero esto fue necesario porque los sectores sociales y políticos que forman parte de la Coalición decidieron que el único camino que deben y quieren transitar para derrotar a la dictadura y tomar el poder, es el de las elecciones. Y si es así entonces la participación de los partidos políticos es indispensable.

El maestro constitucionalista Gabriel Álvarez Argüello escribe en un artículo de opinión publicado este martes 18 de agosto en LA PRENSA, que los movimientos sociales no están concebidos ni estructurados “para dirigir la lucha electoral… Los líderes que optan por esta vía deben hacer los cambios necesarios y convertir a la Coalición Nacional en el instrumento adecuado para hacerlo, previa conquista de las condiciones políticas habilitantes y de las reformas electorales correspondientes”.

Lo dicho por el maestro Álvarez es correcto. Distinto sería si la Coalición estuviera concebida para intentar el derrocamiento de la dictadura y la toma del poder no solo mediante las elecciones, sino por cualquier otra vía de hecho y de fuerza. Pero no es ese el caso de la Coalición. No lo proclama su documento fundacional ni es lo que aseguran públicamente y en privado sus dirigentes, de la sociedad civil y de los partidos políticos.