Jorge Bernal sobre los despidos de Telemundo: «Me molesta, me afecta y me pone preocupado»

El presentador de televisión, Jorge Bernal, rompió el silencio después de varias semanas de que la cadena Telemundo despidió a sus colegas María Celeste Arrarás, Rashel Díaz y Carolina Sandoval. Expresó que la salida de ellas lo afecta porque tiene sentimientos.

Para él es lamentable lo que está sucediendo, dijo en un video publicado en Instagram por Mamás Latinas. Agregó en una entrevista con Yoselín Acevedo, directora editorial de espacio, que «me molesta, me afecta, y me pone preocupado, ver a una compañera, de repente, ya no estar a mi lado».

El presentador de «Suelta La Sopa», agregó que la salida de sus tres colegas le ha afectado muchísimo, pero añadió que tanto Carolina, María Celeste y Rashel son mujeres fuertes que van a estar bien.

Bernal, de 44 años, dijo: «Pero te das cuenta de que esa persona va a estar bien porque uno la conoce, porque uno sabe que esa persona es una mujer fuerte, dispuesta a hacer todo lo posible para seguir adelante y va a caer parada».

El conductor manifestó que hay que buscarle el lado positivo a todo y recordó la canción «Nada es para siempre», de Luis Fonsi. «Hay una canción de Luis Fonsi que dice: Nada es para siempre y lamentablemente nada es para siempre, pero también afortunadamente, nada es para siempre».

Asimismo, en el video de este espacio habló sobre la pandemia del coronavirus, motivo por el que supuestamente la cadena de televisión internacional realizó los despidos. «Señores, estamos literalmente buscando la solución y buscando la manera de encajar y poder lidiar con la situación. Por suerte, gracias a Dios, tenemos salud, tenemos una familia. Hay millones de personas pasando por momentos muy difíciles a nivel personal y a nivel profesional también», finalizó.

Publicación con Rashel Díaz

Ver esta publicación en Instagram En casa tengo a mi media naranja, pero en @unnuevodia tengo a mi media croqueta. Te adoro @rasheldiaz ❤️ #Bernalidades Una publicación compartida de (@jorgebernal) el 13 Dic, 2019 a las 5:26 PST

