Entre acoso, acusaciones y amenazas de cárcel: régimen persigue a activistas y periodistas independientes

«Hoy 18 de agosto, Policía Nacional asediando nuevamente frente a mi casa de habitación en Bluefields, Región Autónoma, Costa Caribe Sur», dice a viva voz el activista social George Henríquez en un corto video que circula desde anoche en redes sociales. En las imágenes se observa entre la oscuridad la silueta de la patrulla que tiene las luces activadas, justo frente a la vivienda de Henríquez.

George Enríquez es quien graba el video desde el interior de su casa para dejar constancia del acoso policial que padece, por sus denuncias a los atropellos a la ciudadanía desde su activismo como defensor de Derechos Humanos. No es la primera vez que la policía lo asedia en su casa y el pasado enero fue víctima de retención ilegal.

La noche de este martes la vivienda del editorialista de radio La Costeñísima, Carlos Eddy Monterrey, fue asediada por dos patrullas policiales que se apostaron afuera de su vivienda como forma de intimidar al trabajador de la emisora.

La Costeñísima publicó en su cuenta de Facebook una fotografía de las patrullas apostadas en la vivienda de Monterrey. Cabe señalar que el pasado 15 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para Monterrey por considerar que se encuentra en riesgo en Nicaragua.

Los periodistas Kalúa Salazar, de radio La Costeñísima; David Quintana, de Boletín Ecológico y Jacksell Herrera, de la Alcaldía de Pantasma, en Jinotega, son otras de las víctimas que recientemente recibieron acoso y amenazas de la Policía que responde al régimen de Daniel Ortega. Sus principales objetivos en los últimos meses han sido activistas y el periodismo independiente en Nicaragua. Dos de ellos son acusados injustamente por el Poder Judicial; mientras que el tercero ha sido amenazado con ser enviado a la cárcel.

Salazar al igual que Quintana, están siendo víctimas del Poder Judicial nicaragüense, controlado por el orteguismo, al ser acusados por el delito de calumnias por parte de trabajadoras de la Alcaldía de El Rama y del oficialista Canal 8 de televisión, respectivamente.

Por su parte, el periodista de la Alcaldía de Pantasma, cuyos dirigentes son afiliados al partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), ha denunciado haber recibido amenazas de muerte y de encarcelamiento por parte policías y simpatizantes del partido de gobierno FSLN por su labor periodística.

Salazar enfrentará este miércoles 19 de agosto una acusación por el delito de calumnias interpuesta por Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruiz y Cinia Griselda Centeno, trabajadoras de la Alcaldía de El Rama, debido a la publicación de una nota radial en la que una voz anónima relata el desfalco de alrededor de 300 mil córdobas de las recaudaciones de esa Alcaldía.

La periodista independiente ha reiterado que esta acusación es parte de la campaña de desprestigio del orteguismo contra La Costeñísima, un radio crítica a la dictadura. «Lo que pretenden es buscar como cerrar la radio o buscar como levantar a estos simpatizantes sandinistas y agredan al personal de La Costeñísima, tratar de intimidarnos a nosotros», dijo Salazar.

«Me están acusando solo por hacer mi trabajo»

Por su parte, la acusación en contra del director del medio digital Boletín Ecológico por el delito de calumnias, se da después de que este diera cobertura periodística, el pasado 17 de junio, al desalojo de una propiedad ubicada cerca del sector de la Racachaca, en Managua, donde una familia denunciaba que el desalojo favorecía a un ex camarógrafo del oficialista Canal 8 de televisión, Nelson Oporta y su esposa, Junieth Dávila Cruz, quienes levantaron la acusación contra Quintana.

Quintana denunció el hecho ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quienes darán acompañamiento jurídico al periodista independiente. Según el director de Boletín Ecológico, hasta este martes 18 de agosto, no ha recibido notificación alguna por parte de las autoridades judiciales.

«Hace una semana me llamó la familia afectada en el desalojo diciéndome de que yo estaba siendo acusado junto a ellos por injurias y calumnias lo cual me sorprendió porque a mí no me ha llegado ninguna notificación», explicó Quintana.

La acusación por injurias y calumnias fue autorizada el pasado 30 de julio por la jueza Imara Isabel Castro, en el Juzgado Quinto Local Penal de Managua, en contra de Quintana, Mary Rodríguez y Bianka Leticia Rostrán, estas últimas por brindar declaraciones al director de Boletín Ecológico, según constató la CPDH.

«Ya han pasado dos audiencias y voy para juicio el próximo mes y no he recibido ninguna notificación. Los que me están acusando le piden a la jueza que me declare en rebeldía y que mande a la Policía a ubicarme», denunció Quintana.

Quintana, quien contará con el acompañamiento de la CPDH y será defendido por la doctora María Oviedo, asegura que esta acusación es una forma de silenciar su trabajo como periodista independiente. «Todo eso es espurio porque yo no tengo nada que ver, ese es un conflicto entre dos familias, yo di cobertura de prensa y por eso yo reitero que me están acusando solo por hacer mi trabajo», reclamó Quintana.

Amenazado con ser enviado a la cárcel

En el caso de Jacksell Herrera, periodista de la Alcaldía de Pantasma, ha sufrido reiteradas amenazas de muerte por parte de fanáticos orteguistas desde 2018. Sin embargo, el ataque más reciente ocurrió el pasado 6 de agosto, cuando daba cobertura a la entrega de paquetes alimenticios para la mejora de la merienda escolar en el colegio Ninfa Segura Castillo, de dicho municipio, por parte del organismo internacional Project Concern International (PCI).

«Cuando me encontraba dentro del centro educativo Ninfa Segura Castillo, profesores fanáticos orteguistas empezaron a tomarme fotos y hacer proselitismo político. Momentos después llego el director (Javier Fuentes) y fui sacado a empujones», denunció el comunicador, quien ha colaborado para los medios de comunicación locales NotimaTV, de Matagalpa y Radio ABC Stereo, de Estelí, y quien además dirige el medio digital «Nicaraguan News NN», en Facebook.

En esa ocasión, según Herrera, los profesores afines al orteguismo «me trataron y amenazaron que me iban a poner una demanda para encarcelarme si miraban fotos y videos de la actividad en algún medio de comunicación o redes sociales, que yo no podía estar ahí».

«Realmente como comunicador es bastante difícil sentirse seguro en Nicaragua, porque el gobierno quien debería darnos seguridad, es quien nos persigue y nos prohíbe ejercer nuestra labor de manera independiente», lamentó Herrera.

Otro de los ataques contra Herrera este año ocurrió el pasado 20 de abril, cuando el jefe de la Policía de Pantasma, Denis Jarquin Irías, «me amenazó que me iba a encarcelar si seguía ejerciendo mi labor, me dijo que era la última advertencia que me hacía o si no, me vería en la cárcel».

La amenaza del mando policial de Pantasma contra Herrera se dio «por publicar la captura de el comunicador Denis Alaniz, de Notimatv». Alaniz fue sacado de su vivienda violentamente por policías el pasado 19 de abril, denunció en esa ocasión el director de dicho medio de comunicación matagalpino, Eduardo Montenegro.

«Ellos no tienen de quién más sospechar sobre estos tipos de informaciones, ya que sólo habemos dos comunicadores de este municipio, y al capturar a este muchacho entonces ellos no dudaron en que era yo quien había divulgado la información», señaló.