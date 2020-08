Desconocidos profanan Santuario de Santa Rita de Cassia, en Teustepe

Sujetos desconocidos profanaron el santuario de la imagen de Santa Rita de Cassia, ubicada en un cerro de Teustepe, Boaco, dañando la imagen sacra y quemando el altar donde descansaba, informó este miércoles el sacerdote Guillermo Blandón, párroco de la iglesia Santa Rita de Cassia.

«Arriba del palo (tronco de madera) estaba Santa Rita en una casita de vidrio y ahí ha estado siempre. Parece que el incendio se dio el sábado. El domingo un chavalo pasaba por ahí en la tarde y avisó al pueblo del incidente, entonces el lunes por la mañana el pueblo se dejó ir a ver», explicó al padre Blandón, quien aseguró que al llegar la imagen estaba intacta en su caja de vidrio, «y el árbol estaba caído, la mitad estaba quemado. Se mira que le pegaron fuego al tronco, se cayó y a lo mejor llovió y se apagó el fuego».

Según Blandón, la imagen de Santa Rita de Casia apareció hace 250 años en un tronco de pochote en un cerro de Teustepe, donde ahora se encuentra un santuario de peregrinación. Ese tronco de madera fue calcinado por desconocidos, un acto de profanación que se da 15 días después de que un sujeto incendiara la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua.

El párroco cree que «los que llegaron bajaron a Santa Rita primero, por respeto a la imagen y quemaron solo el palo», pues argumenta que la imagen de Santa Rita fue bajada del altar para que no sufriera daños. Sin embargo, Blandón informó un día después, este martes, él subió al cerro para llevarse la imagen, pero «cuando llego ya Santa Rita no está como estaba. Parece que agarraron la cajita de vidrio y la sangolotiaron y ahí se quebró la imagen dentro de la cajita de vidrio», lamentó.

El párroco explicó que por seguridad, la imagen original de Santa Rita de Cassia se encuentra en la parroquia del mismo nombre, en Teustepe, y que la imagen que permanecía en el Santuario es una réplica.

El padre Blandón cuestionó la presencia de la Policía en el lugar por considerarlos cómplices de este tipo de profanaciones. «¿Quién llamó a la Policía? no sé, pero yo no la llamé, porque no creo en la Policía por su forma de actuar y no quiero perder mi tiempo en eso», reclamó.

Aunque el párroco reconoce que esta es la primera vez que ocurre un acto de profanación en Teustepe, reiteró que «la orden fue destruir el árbol y la imagen. Es lo que estamos viviendo a nivel nacional, se están profanando los templos, las imágenes con mayor devoción, están queriendo tocar el corazón y el sentimiento del pueblo católico», expresó.