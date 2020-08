La entrevista de Lesther Alemán

He leído con mucho interés en la edición dominical de LA PRENSA una extensa entrevista del joven Lesther Alemán bajo el llamativo título “Quitar lo viejo no es las canas, sino los errores”, la cual quiero comentar porque sus reflexiones me han parecido muy maduras y positivas.

A la pregunta que lo nuevo sustituya a lo viejo yo contestaría que sí, que eventualmente todo lo nuevo sustituye a lo viejo, pero el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que cuando esta sustitución es gradual, de generación en generación, cuando es natural y planificada, los réditos son mayores que cuando es abrupta y radical, como es el caso de las revoluciones que terminan colgando a sus propios líderes, como la revolución francesa.

También es el caso de la revolución bolchevique en Rusia que bajo el mando absolutista de Stalin desde 1922 asesinó a millones de conciudadanos para imponer un sistema nuevo, pero mucho más autocrático y verticalista que el que estaba sustituyendo.

No vayamos tan lejos, en Nicaragua los jóvenes revolucionarios sandinistas sustituyeron una dictadura en los 80, solo para imponer una peor, una dictadura totalitaria que ahora estamos viendo en su segunda edición, dirigida por algunos de esos mismos jóvenes, devenidos hoy en envejecidos caudillos.

La frase completa de Lesther es “quitar lo viejo no por las canas o por quitar al calvo, sino los errores, prebendas, el transfuguismo y pactos debajo de la mesa”, ello implica retomar lo bueno que dan las canas en relevo generacional, para construir un futuro reemplazando la actual dictadura por una verdadera y duradera democracia.

El joven de apenas 22 años sorprende por su elocuencia y rico vocabulario al hablar, pero también por su franqueza y claridad de objetivos. “El escenario electoral es importante si se consiguen las reformas necesarias para hacer de las próximas elecciones el método para negociar la salida de Ortega. La ciudadanía tiene un deseo de salir lo antes posible del proceso electoral; obviamente nosotros respetando el marco legal, si no tendríamos muchas similitudes con nuestro adversario y es lo que menos queremos”, declara.

Lesther propone “diseñar una propuesta a la ciudadanía basada en el consenso porque así se evita el tema de los personalismos, de los ungidos y caer en el error de creer que sos el único. No es que estemos cayendo en un supremacismo moral, no, es un error y nosotros cuando insistimos en que los jóvenes debemos estar en un proceso considerando que habrá personas dentro de este grupo de distintas generaciones, pero que no lleven la rectoría…”

No obstante Lesther reconoce que dentro de la Coalición Nacional llevan la rectoría personas que generan mucha desconfianza y que en algún momento fueron vistas como disidencia o colaboracionista. “Actualmente, dice, todos están conscientes del error que cometieron con los problemas que enfrentan algunos partidos políticos que están en la Coalición Nacional”.

Más adelante concreta: “El error fue permitir que las organizaciones tradicionales tengan notoriedad, la conducción y las decisiones o mayoría dentro de opciones políticas. El error no es abrir las puertas, el error aquí está en que tu carro lo está manejando una persona que ha sido colaboracionista del régimen. El error de la Coalición fue permitir tomar el timón a los colaboracionistas o disidentes del régimen. El diseño de la Coalición genera un desbalance contra las organizaciones de abril y le da un poder a los partidos políticos por ser mayoría, a la que organizaciones como el Movimiento Campesino también se pliega”.

Estas organizaciones tradicionales —sostiene Lesther— han subestimado la participación de los jóvenes por derecho propio, al extremo que AUN ha retirado su solicitud de una representación propia.

En un momento, antes del 18 de abril, los jóvenes y en realidad la mayor parte de la sociedad nicaragüense padecían de apatía política, pero tras la rebelión cívica de abril fueron la conciencia de la nación, negarles o subestimar su participación en la construcción de la nueva Nicaragua es ser políticamente miope, pero eso no va a ocurrir.

Aún falta mucha caña que moler.

El autor es periodista, exministro y exdiputado.