Daniel Ortega sigue viendo «la paja en el ojo ajeno» con pandemia del Covid-19

El dictador Daniel Ortega compareció este miércoles 19 de agosto, para dedicar un mensaje por el 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar, en el que se dedicó a ver la «paja en el ojo ajeno», porque señaló que los países desarrollados han sido superados por la pandemia del Covid-19, pero es indiferente ante la gravedad de la crisis sanitaria que vive el país que gobierna, que incluso lo obligó a reconocer en esta comparecencia que han muerto «algunos médicos».

«Hemos hecho reconocimiento al sistema de salud nacional, al sistema de salud público, al sistema de salud privado; y en este caso particular debemos hacer un reconocimiento al sistema de salud del cuerpo médico militar del Ejército de Nicaragua. Nos consta como batallaron y como siguen batallando, no solamente en contra el virus sino también porque hay que atender a las otras enfermedades, a otros pacientes, los tratamientos, otras operaciones. Pero se hizo un sobre esfuerzo y se sigue haciendo un sobre esfuerzo tensionando al máximo, falleciendo algunos hermanos médicos también como efecto del virus, porque el médico está metido allí donde está el peligro, donde está el riesgo y no ha habido médico que titubeé o que diga que no voy a atender…», dijo Ortega.

Ortega omitió el número de médicos fallecidos, pero el Observatorio Ciudadano contabilizó hasta el 29 de julio pasado, 101 trabajadores del sector salud fallecidos, entre los cuales hay 44 médicos, 22 miembros del personal de enfermería, 14 del personal administrativo, ocho de laboratorio, tres visitadores médicos, tres odontólogos y siete categorizados como “otros” (personal de apoyo, enfermedades de transmisión por vectores).

El dictador sigue confirmando que su interés esta alejado de la realidad nacional. Ortega dijo que son «los países capitalistas» los que tienen que «revisar» su sistema de salud, porque, según él, la pandemia del Covid-19 demostró que no tienen capacidad para atender a las personas que se enfermaron».

«La gran lección que hay que sacar de esta epidemia es que el mundo capitalista se creía invencible, porque ha sido poseedor y es poseedor del poder económico, ha sido poseedor y es poseedor del poder militar, del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Eso que los hacía sentirse fuertes, potentes, seguros, tranquilos, esa seguridad ya no podrá existir desde el momento mismo que se instaló esta pandemia del Covid-19 en el mundo. Eso llama a un cambio de políticas por tanto económicas, políticas comerciales, políticas sociales, para tener un sistema de salud realmente en condiciones de enfrentar virus como este y otros más que pueden surgir en cualquier momento», dijo Ortega.

Aunque Ortega trata de mantener su discurso de victoria frente a la pandemia, ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sí tuvo que admitir las carencias en el sistema de salud para lograr un préstamo, reconociendo que de los 72 hospitales que hay a nivel nacional, solo 19 están destinados y acondicionados para atender la emergencia.

Ortega señaló que los países desarrollados se quedaron sin camas para atender a los enfermos, pero no se refirió a que el mismo régimen reconoció ante el BID que esos hospitales apenas tienen 3,184 camas para atender a los enfermos con Covid-19 y solo hay 148 unidades de cuidados intensivos, lo que refleja la gran presión que esto supone para el sistema de salud, de una pandemia que se propaga a gran velocidad y más en un país donde no se han promovido medidas de distanciamiento social.

Las últimas comparecencias de Ortega han sido desde su casa familiar y sede de gobierno, en compañía de su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, y los tres altos mandos de la comandancia general del Ejército: el sancionado jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés; el jefe del Estado Mayor, mayor general Bayardo Rodríguez, y el inspector general, mayor general Marvin Corrales. Los tres usaron su correspondiente mascarilla para evitar el contagio del Covid-19, pero Ortega y Murillo no usaron.