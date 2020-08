Testigo que vio a supuesto asesino con joven hallada en pozo tendrá que ser llevada por la fuerza a declarar

Después de varias reprogramaciones finalmente inició el juicio contra Carlos Alberto Selva Torres, quien es acusado de intentar violar y asesinar a la joven Tatiana Lisseth Lacayo Reyes, de 19 años, y luego lanzarla a un pozo en Nueva Vida, Ciudad Sandino, el pasado 15 de abril.

Según la Policía, Selva Torres citó a Lacayo Reyes a un predio detrás de la terminal de la ruta 113 en Ciudad Sandino, ahí quiso violarla, por lo que la mató tirándola a un pozo de más de 100 metros de profundidad.

En el juicio falta el testimonio de una menor de edad que vio cuando Carlos Selva ingresó al predio con la joven, y luego vio cuando salió corriendo del mismo media hora después, pero nunca vio salir a Tatiana Lisseth. Como ha sido llamada varias veces, el juez ordenó que fuera llevada por la fuerza pública, es decir, la Policía, para que declare en la continuación del juicio el próximo 21 de agosto.

La adolescente de 16 años reconoció a Tatiana porque había estudiado con ella toda la primaria y también hizo el acto de reconocimiento en la Policía del sospechoso, Carlos Alberto Selva Torres.

Lacayo Reyes era madre de dos niños, una menor de dos años y un bebé de 9 meses de nacido (al momento del crimen), quien ya cumplió el año.

«Me pasó una tragedia»

En las audiencias de juicio anteriores, declaró una menor de edad prima de la fallecida, quien contó que Tatiana Lisseth recibió una llamada porque tenía una cita, pero nunca regresó de la misma.

Otro testigo fue Jonathan Aguilar, de 31 años, quien es vecino del acusado, y narró que el pasado 15 de abril, Carlos Selva llegó a su casa después de las 8:00 de la noche y le contó que había pasado una tragedia. «Que había citado a una muchacha en la terminal 113 y que él miró de largo a la muchacha citada, que ella le hacía seña con el celular de ella encendido y que cuando él se iba acercando vio y oyó como un talonazo o taconazo, como que cayó. Entonces él me dijo que fuéramos al lugar a ver qué había pasado, me dijo que le ayudara, y yo le dije que fuéramos a la Policía o los Bomberos a pedir ayuda, pero él me dijo que no porque no iban a creer eso, me dijo que mejor me quedara callado», declaró Aguilar ante el juez.

José Méndez, otro amigo del acusado, dio su testimonio en el que detalló que Carlos Selva estaba en su casa cuando la Policía lo andaba buscando (varios días después del crimen) y este le dijo que le guardara el celular y se fue. Dos días después la Policía llegó a su casa y él entregó el celular.

Una oficial de la Policía declaró que cuando se sacó el cadáver del pozo, el 29 de abril, la extracción no fue fácil porque «tenía una enorme pieda que era la que obstaculizaba, tenía tierra, basura, piedra, desperdicios de galones de aceite, la persona no quería que se supiera que ahí estaba Tatiana».

La familia de la joven siempre insistió que las autoridades buscaran el cuerpo de Tatiana en el pozo, y los bomberos tuvieron que trabajar en tres días distintos hasta que lograron dar con el cadáver, el cual estaba debajo de una gran piedra.