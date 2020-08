Zona de Strikes: ¿Cuáles son esas «reglas no escritas» del beisbol?

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Fernando Tatís Jr. ha sido la noticia principal en el primer tercio de la temporada del 2020 en el beisbol de las Grandes Ligas.

Primero acaparó titulares por su juego dinámico, su poder impresionante y la velocidad asombrosa que exhibe todos los días desde el shortstop con los Padres de San Diego.

Antes de la jornada de este miércoles, lideraba todas las Ligas Mayores en jonrones (11), en remolques (28), en anotadas (22) y en bases robadas (6).

Ahora de nuevo está en los encabezados porque además de seguir brillando, ha lucido como un muchacho atrevido al que no lo para nadie.

Ni siquiera las costumbres o hábitos que a fuerza de persistir, se han convertido en “reglas no escritas” del beisbol, pero que ahora son desafiadas.

Tatís Jr. está en la boca de todos porque disparó un jonrón el lunes con las bases llenas a pesar de tener cuenta de 3-0 y con su equipo arriba 10-3 en la octava entrada.

El martes, volvió a ser la “comidilla” del juego porque se fue al robo de tercera base con dos outs, su equipo ganando por cuatro de ventaja, mientras el pitcher aún tenía la bola en sus manos.

¿Y qué quieren? Tatís Jr. es joven (21 años) pero no está en las Pequeñas Ligas. Está en el máximo nivel de competencia y debe rendir. A él le pagan por lo que hace.

Si Juan Nicasio, la víctima del trancazo, no quiere un jonrón con las bases llenas, tendrá que hacer un mejor envío la próxima vez. Y el otro lanzador Ian Gibaut deberá cuidar mejor a los corredores.

Tatís Jr. no ha hecho nada ilegal o incorrecto, solo que no reparó en costumbres y algunas mentes conservadores saltaron a cuestionarlo.

El colmo fue que al principio hasta su mánager Jayce Tingler se mostró en contra de su decisión de batear. El martes estuvo más atinado y defendió a su jugador.

«No podemos sentarnos y preocuparnos por los sentimientos de la gente. Aquí cada quien le quiere patear el trasero al otro», señaló el mentor de los californianos.

Pero, ¿y cuáles son esas supuestas reglas que no se pueden violar? Aquí están algunas de ellas. Como verán, algunas son muy tontas, otras no dejan de tener sentido.

-No toques bola para romper un no hit no run.

-No hagas swing con cuenta de 3-0 y tu equipo ganando ampliamente.

-No te quedes a admirar el jonrón que conectaste.

-No robes base si tu equipo tiene una ventaja amplia.

-No haga swing al primer envío después de jonrones consecutivos.

-No te frotes el lugar donde te golpeó un lanzamiento.

-No camines delante del receptor ni del árbitro al tomar tu turno.

-No camines sobre el montículo para cruzar el infield. Esa es zona del lanzador.

-No ayudes a miembros del equipo contrario.

-No mostrar disgusto si un fildeador comete un error.

-No hablarle al pitcher si está lanzando sin hit ni carrera.

Pero todo va cambiando y no necesariamente por Tatís Jr. El año pasado, un 11.1 por ciento de los bateadores le hizo swing a la bola con 3-0, un gran avance respecto al 2.2 del 2009.

Sin embargo, es claro que Tatís Jr. o Juan Soto, están listos para desafiarlo todo. A Soto le cayeron encima porque se detuvo a admirar un palo de 445 pies que le metió a Will Smith de los Dodgers.

Incluso, Smith vociferó contra él mientras comenzaba a correr tras el jonrón. La respuesta de Soto fue tronar de una manera más lenta y eso irritó aún más a Smith.

«Mi jugador tiene como misión pegarle a la bola lo más fuerte que pueda y si se divierte mientras lo hace, mejor. Mi consejo para Smith sería que haga mejor su trabajo», dijo Dave Martínez, el mánager de Soto en los Nacionales.

Edgard Rodríguez está en Twitter: @EdgardR