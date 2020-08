Paco Ramírez será nombrado director técnico de la Azul y Blanco este viernes, si no ocurren sorpresas

El mexicano Francisco «Paco» Ramírez debería ser nombrado como nuevo seleccionador nacional este viernes. La única forma que pase lo contrario es que seis de los nueve miembros del Comité Ejecutivo de la Fenifut se dejen influenciar por tres que siguen asombrados por la exposición del argentino Juan Vita y lo ven una mejor opción porque se ajusta al presupuesto destinado.

La mayoría del ejecutivo entendió que la mejor opción es Paco Ramírez porque en teoría significa un mayor plus en mercadeo y deportivo para el futbol de Nicaragua, y por eso reajustaron el presupuesto inicial para contar con sus servicios. La visión de este grupo (6) de federados no la comparten los presidentes departamentales Róger Gutiérrez (Matagalpa), Juan de Dios Velásquez (Carazo) y José León (Granada). Ellos están cerrados con Vita porque es más barato y su elocuencia los tiene convencido de ser el mejor.

Se llamó a José María Bermúdez, secretario general de la Fenifut, para confirmar si la posición de esos tres federados era el único obstáculo con Ramírez y se limitó a decir que no sabía nada al respecto. «Las decisiones las toma el Ejecutivo, yo no tengo voz ni voto ahí. Al día de hoy no tenemos la votación. Una vez el ejecutivo lo haga, yo lo daré a conocer», sostuvo.

Los federados que conocen mejor el manejo del futbol saben que la amplia trayectoria del mexicano pondría la atención mediática internacional en el balompié nacional y abriría las posibilidades de enfrentar a selecciones más fuertes a corto plazo y por eso están apostando por él. En cambio, la visión de Gutiérrez, Velásquez y León es más limitada de momento.