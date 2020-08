Los Mets empujan al ostracismo a Erasmo Ramírez y favorecen a otros relevistas

El resplandor de Erasmo Ramírez está desconectado, el brillo en sus ojos se ha opacado. El muchacho no nació en viernes 13, tampoco ha derramado por accidente un salero y cuando se levanta por las mañanas no coloca primero el pie izquierdo, pero la mala suerte lo persigue. El año pasado Boston le dio una oportunidad: lanzó tres innings, permitió cuatro carreras y adiós. El 2019 se resumió en modelar por la pasarela del beisbol cuando no habían ni encendido las luces. Y en este 2020 ha visto desfilar a 15 relevistas en los Mets y nada que lo llaman para una oportunidad.

Ramírez fue colocado en el “taxi squad”, grupo de tres jugadores que acompañan al equipo a los viajes, pero ni porque ha pasado tan cerca, el mánager Luis Roja lo toma en cuenta. Al rivense lo tienen en el ostracismo, a pesar de haber lanzado para 1.13 de efectividad en el Spring Training, permitiendo una carrera en ocho entradas y con la posibilidad de abrir y relevar encuentros. A sus 30 años ni la experiencia de 32-39 en ganados y perdidos en las Mayores y 4.40 en efectividad durante ocho años en ese nivel le ha ayudado al nicaragüense.

El relevo de los Mets no es el más desastroso de las Grandes Ligas, pero parece que su GPS se dirige hacia allá. Actualmente están en el puesto 17 con 5-4 y 4.56 de efectividad, permitiendo 54 carreras en 102.2 entradas. No obstante, lo más injusto para el rivense es ver cómo lanzadores inferiores a él en números han tenido el llamado. Si apartamos a las vacas sagradas del relevo en los Mets, como Dellin Betances (6.00, era), Edwin Díaz (2.53, era) y Jeurys Familia (4.76, era); además de los que tienen buenos números, como Chasen Shreve (1-0, 3.09 era), Drew Smith (3.00), Brad Brach (2.25, era) y Jared Hughes (1.80), en el roster activo hay tres relevistas con números para llorar y en lo que va de temporada han utilizado a 15 relevistas, arrancándoles el brazo a cinco de ellos.

Acá sus números: Paul Sewald participó en cinco juegos y durante sus seis entradas permitió nueve carreras (13.50 era); Hunter Strickland relevó en tres encuentros y en sus 2.1 innings recibió tres carreras limpias (11.57); Corey Oswalt, quien además es usado como abridor, en su faceta en el bullpen permitió cinco anotaciones en cuatro innings (11.25, era); Franklyn Kilome (5.14), Justin Wilson (4.32) y Robert Gsellman (7.71) cierran el listado de lanzadores que ha pisado este año la Gran Carpa con el equipo de Nueva York, a pesar de sus pobres números.

Si algo ha demostrado Erasmo Ramírez es ser alguien persistente. El ser apartado lo ha vivido durante su vida y sabe que su principal motivación es su perseverancia, la paciencia de que tarde o temprano aparecerá su resplandor y sus ojos volverán a brillar.