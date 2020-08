Estos son los mejores memes que dejó la novela entre Maluma, Neymar y Nati Barulich

La rivalidad entre Maluma y Neymar continúa. Así lo dejó ver el cantante colombiano al cerrar por un día su cuenta de Instagram (ya está activa). Todo parece indicar que lo hizo porque el video del delantero del PSG cantando su canción, «Hawai», tomando en cuenta que el brasileño ahora tiene un romance con la ex de Maluma, Natalia Barulich.

Barulich es una modelo cubana-croata que saltó a la fama por protagonizar el video de la canción «Felices los 4» del artista colombiano. Luego de grabar esta producción, ella inició una relación con él en 2017, la que llegó a su fin dos años después.

“Maluma”: Porque cerró su Instagram. Algunos suponen que fue porque Neymar cantó ‘Hawai’ en esta historia de IG. La rola fue dedicada a su ex, Natalia, la cual ahora anda con Neymar. pic.twitter.com/bDsVdEnUPK

Se rumora que el tema «Hawai», no solo cuenta con una dedicatoria especial para Natalia, sino también para Neymar. Y como era de esperarse la novela entre este trío se hizo viral y los memes no tardaron en parecer.

¡Claro que Maluma escribió “Hawái” para su ex, Natalia (actual novia de Neymar)!

Aquí te dejamos algunos de los memes que encontramos en las redes sociales.

Cuando me entero que maluma le dedico hawai a su ex y que ahora su ex está con neymar y que neymar salio cantando esta canción en una historia y por eso maluma cerro Instagram pic.twitter.com/aEhiKUHs9T

— Camilo P🇨🇴 (@ismael_camilo) August 19, 2020