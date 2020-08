EE.UU.: Votantes envían mensajes a candidatos presidenciales antes del cierre de la convención demócrata

La Convención Nacional Demócrata concluirá en la noche del jueves con el esperado discurso del candidato presidencial Joe Biden, quien tiene en su currículo político el haber sido el vicepresidente de Estados Unidos durante los dos mandatos de Barack Obama (2009-2017).

Las expectativas de los votantes, tanto demócratas como republicanos, no solamente sobre el discurso, sino también sobre lo que se avecina para los meses previos a la elección de noviembre, son altas entre la población, que espera resultados positivos de quienes sean elegidos.

“Para mí es un buen candidato, yo no lo conozco personalmente, pero sí he escuchado mucho de él. A mí sí me gusta como para presidente, porque está apoyando a los hispanos, más que nada y pues creo que hay que apoyarlo, ¿verdad?”, dijo a la Voz de América Susana Jarquín, residente de la ciudad de Wilmington, donde está el epicentro de la convención demócrata, al hablar de Joe Biden.

Jarquín es una madre de familia de origen mexicano que lleva 20 años viviendo en Delaware y ha estado siguiendo, a través de las noticias, todo lo relacionado con la Convención Nacional Demócrata, que este año se realizó de manera atípica debido a la pandemia del COVID-19.

Pero a pesar de la popularidad de Biden en Delaware, ciudad a la que representó como senador desde 1972, y donde se ha mantenido desde el inicio de la pandemia del coronavirus, también hay un grupo de seguidores del presidente Donald Trump que ha llegado a las afueras del Chase Center para defender la administración del actual mandatario.

“Quiero mantenerlo por cuatro años más. Quiero que la gente sepa que tenemos un presidente que ama a este país. No puedo decir eso de Biden», dijo Tim Collins, un republicano que aseguró a la VOA que votará por Trump y quien agregó que defiende el derecho a tener armas.

“No aman la Constitución, quieren quitarnos nuestra segunda enmienda. Eso no va a pasar”, acotó el republicano.

Por su parte, Susana, no repara en el derecho a portar armas, ella tiene una sola petición para ambos candidatos, y es que -sin importar quién gane- para ella lo importante es que trabajen por una reforma migratoria, «lo que queremos es que haya más apoyo», acotó llanamente antes de continuar su camino.